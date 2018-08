Der Böckler-Kopf thront im Juni 1952 zunächst auf dem Podium in der Saarlandhalle unterm Funkturm, während der Tagung des Parlaments der Arbeit. Anschließend landet er im Foyer des Gewerkschaftshauses in der Schlüterstraße, nach dem Umzug in die Keithstraße dann in der Telefonzentrale. Wörmann entdeckt sie, verstaubt auf einem Schrank im Büro des Hausmeisters, im Jahr 2002.

Den Leuschner hatte er zuvor schon persönlich gerettet; bis zu ihrer Platzierung auf dem Damm steht die Büste wohlbehütet auf seinem Schreibtisch. Es war die Kranzniederlegung vor der Büste Carl Legiens zum 80. Todestag im Dezember 2000, bei der ihn die damalige Bezirksbürgermeisterin auf die Idee brachte, sich um die öffentliche Würdigung auch der anderen Gewerkschaftspioniere zu bemühen, darum, dass Legien Gesellschaft von Böckler und Leuschner bekommt. Über den kurzen Dienstweg erreicht ihn die Baugenehmigung für Böckler nachts per Fax.

Wörmann ist ohnehin ein Mann der kurzen Dienstwege. Als Böckler 2011 gestohlen wird, fühlt er sich persönlich verantwortlich. Ein paar Telefonate mit dem DGB in Frankfurt, wo ein zweiter Bronzeguss der Trumpf-Büste steht, und kurz darauf sitzt er im Zug, um die Büste per Sackkarre nach Berlin zu holen. Hier landet sie im Atelier von Ute Hoffritz.

Betonkopf mit Bronze-Anmutung

Seit über 30 Jahren arbeitet Hoffritz als Bildhauerin. Fremdaufträge realisiert sie selten, aber Wörmanns Guerilla-Aktion unterstützt sie gern: „Ich finde es wichtig, dass dieser Persönlichkeiten gedacht wird.“ Die Künstlerin fertigt eine Silikonform der Böckler-Büste an wie auch von Legien und Leuschner, um sie dann in Beton zu gießen. Beton statt Bronze, so kann Diebstählen vorgebeugt werden.

Die drei Gewerkschafterbüsten sind ungewöhnlich massiv im Vergleich zu Hoffritz’ eigener Kunst. In ihrem Studio auf einem Tempelhofer Gewerbehof wirken noch die größten Objekte leicht, fast schwebend. Hoffritz’ Arbeiten aus den verschiedensten Materialien, selten aus Metall, sind voller Öffnungen und Schlitze, die den Blick auf geheimnisvolle Hohlräume freigeben. Die Betonköpfe von Böckler & Co sind dagegen reine Oberfläche. „Bei einem Bronzeguss spielt die Patina eine Rolle“, erklärt sie, „darüber schafft man Ausdruck. Und ich wollte möglichst wenig in die Arbeit des Künstlers eingreifen.“ Also besitzt der Beton-Böcklerkopf, der im September 2013 im Park aufgestellt wird, eine BronzeAnmutung. Aber er schwebt nicht mehr, sondern sitzt nun fest auf dem Sockel.

Michael Sommer kam zur Enthüllung der Ersatzbüste

Böckler ist der expressivste der drei Gewerkschafter, seine Haut ist mit reliefartigen Mustern überzogen. Auch wenn der Gewerkschafter Wörmann die Arbeit des Gewerkschaftschronisten Trumpf vor allem als Auftragsproduktion ansieht, hat er dessen kleinen Bronzesockel behalten, zur Erinnerung. Er ist stark verbogen, man ahnt die rohe Gewalt, mit der der Kopf abgerissen worden ist. Der Name „Hans Böckler“ prangt auf dem Metallstück. Bei der jetzigen Beton-Büste gibt es nur noch ein Plastikschild.

„Die Gewerkschaften kennen diese Geschichte gar nicht mehr“, bedauert Wörmann noch einmal. „In der Nachkriegszeit legte man auf so was noch Wert.“ Angesichts der übrigen stolzen Zeugnisse der sozialdemokratischen Geschichte in Kreuzberg – das Max-Taut-Haus am Oranienplatz oder das von Erich Mendelsohn entworfene heutige IG-Metall-Haus in der Alten Jakobstraße – ist es wenig verständlich, dass es bei Böckler nicht mal mehr für eine Metallplakette reichte. Schließlich war auch die Plattenbausiedlung am Böcklerpark einmal als Vorzeigeobjekt für soziales Wohnen konzipiert.

Zur Enthüllung der Ersatzbüste erschien immerhin der DGB-Vorsitzende Michael Sommer, sichtlich begeistert. Er selbst habe den Kalauer ja vermeiden wollen, erzählt Wörmann. Aber Sommer traute sich: „Ich finde es gut,“ begann er seine Ansprache, „dass Gewerkschafter auch mal Betonköpfe sind.“