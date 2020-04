Als vor zwei Jahren zur Berlin Art Week die Akademie der Künste am Pariser Platz ihre Kellerräume für Besucher öffnete, war die Überraschung groß. Dort unten befanden sich Wandmalereien von fünf Akademie-Meisterschülern aus den Jahren 1957/58, von denen die wenigsten wussten.

Immer nur 20 Personen durften mit einer Führung hinein und staunten über die Faschingsmalerei von Ernst Schroeder, Harald Metzkes, Manfred Böttcher, Werner Stötzer und Horst Zickelbein, die hinter den Kohlevorräten der Akademie die letzten 60 Jahre fast unbeschadet überstanden hatten.

In gewisser Weise passt die profane Nachgeschichte zur wiederentdeckten Kunst, denn die jungen Maler hinterließen „schwarze Bilder“ im Untergrund der Akademie. Ihre Männer mit Hut, die aufgereihten Krüge und Kelche, die tanzenden Grazien sind vornehmlich in Schwarz gemalt.

Das lag an einem mit schwarzem Farbpulver gefüllten Fässchen, das ihnen zur Verfügung stand, aber auch internationalen künstlerischen Tendenzen der damaligen Zeit.

Sie knüpften an die Malerei eines Pierre Soulages und Bernard Buffet, Picassos finsteres „Guernica“, Robert Motherwells schwarze Zeichensetzungen an und behaupteten damit eine Freiheit gegenüber den ästhetischen Vorgaben des Staates, mit dem sie schnell aneinandergerieten.

Publikation mit Entstehungsgeschichte herausgegeben

Angela Lammert, die Leiterin interdisziplinärer Sonderprojekte an der Akademie, hat nun zusammen mit Carolin Schönemann eine Publikation herausgegeben, in der die Entstehungsgeschichte der Wandmalerei im Kohlenkeller erzählt wird, wer die Künstler waren, in welchem Kontext ihre Bilder zu sehen sind und inwiefern sie unseren Blick auf die Kunst in der DDR ändern könnten (Akademie der Künste, Berlin, 208 S., 15 €).

Das reich bebilderte Buch mit Aufnahmen kurz nach der Entdeckung der verborgenen Werke 1989 und nach der sorgfältigen Restaurierung versammelt darüber hinaus Aufsätze zur Geschichte des Akademiegebäudes, von dem neben dem Kohlenkeller rudimentär nur noch Ausstellungsräume und Ateliers erhalten sind. Vor allem ordnet der Band diese ungewöhnliche Faschingsmalerei ein.

Die Künstler trafen sich dort unten im Keller, um zu feiern; die mit schneller Hand an die Wand gepinselten Flaschen verraten, wo ihre improvisierte Bar damals stand. Der Legende nach soll hier die Schwarze Periode der Berlin Malerei ihren Anfang genommen haben, denn die Maler nahmen die Reste des Fasses mit schwarzer Farbpigmenten anschließend hoch in ihre Ateliers. Wahrscheinlicher ist, dass dieses Kolorit eine Stimmung traf, die Künstler in Ost und West teilten.

Sie ist melancholisch, die Motive aber sind heiter: Figuren fliegen durch die Luft, eine Dogge und ein röhrender Hirsch treten auf, Strichmännchen haben Aufstellung gebezogen, die A.R. Pencks späteres Personal vorwegnehmen. Als die Kaler mit ihren Motiven drei Jahre später in einer Ausstellung an die Öffentlichkeit traten, hagelte es sofort Kritik, eine Pressekampagne begann gegen das Depressive, das Abseitige.