Lala lala: I Want The Door To Open Your Heart (Hardly Art)

Lillie West will die Grenzen des gitarrenbasierten Indie-Rock erweitern, wenn nicht gar sprengen. Auf ihrem dritten Album gelingen der Britin Interessante Klanglandschaften und Sound- Designs. Am Ende wird hier nichts gesprengt, Lala lala bleibt in den Grenzen des Dream-Pop. Andreas Müller, Moderator

James Blake: Friends That Break Your Heart (UMI/Republic)

War ja viel James Blake in den vergangenen zehn Jahren. Auf seinen eigenen Alben und denen von anderen. Das hat seinen Quecksilber-Trademark-Sound verwässert. Auf diesem Album hat das wichtigste Element in Blakes Musik – neben seiner Stimme – wieder Platz: das Nichts. Vivian Perkovic, 3sat

Shannon Lay: Geist (Sub Pop)

Irgendwo in Pasadena bei Los Angeles lebt eine Frau mit feuerroten Haaren. Sie glaubt an kosmische Wesen, ihre Folksongs sind erbarmungslos warm, herzlich und entschleunigt. Für Getriebene ist das Album eine Herausforderung. Lassen wir uns von Shannon Lay den Stecker ziehen. Christoph Reimann, Deutschlandfunk

Isolation Berlin: Geheimnis (Staatsakt)

Tobias Bamborschke singt „von einem, der hier sitzt und Bleistifte spitzt“. Einerseits zelebriert seine Band die Aggression aufgerauter Gemüter; andererseits sucht sie eine Zärtlichkeit zu vermitteln, die ungeschützt bleiben muss. So zerfällt das dritte Album in zwei Stimmungslagen. Beide sind berechtigt. Kai Müller, Tagesspiegel