Es ist einer der anregendsten Kulturstandorte in Berlin: Das Radialsystem in Friedrichshain. Seit seiner Gründung vor über zehn Jahren durch Folkert Uhde und Jochen Sandig ist es aber immer auch von Verdrängung bedroht in einem sich rapide gentrifizierenden städtischen Umfeld. Jetzt will das Land Berlin die Liegenschaft als Eigentum übernehmen, unter anderem mit Lotto-Mitteln. Das teilte Kultursenator Klaus Lederer am Mittwoch mit. "Ich bin sehr glücklich und stolz, dass wir die Chance haben, das Radialsystem für Berlin zu sichern", so Lederer.

Erstmals würde ein Kulturstandort dieser Größenordnung vom Land durch Ankauf gesichert. "Die Einmaligkeit des Vorgangs zeigt die Probleme, vor denen wir in dieser Stadt aufgrund des hohen Verwertungsdrucks auf Immobilien stehen: Wenn wir kulturelle Räume dauerhaft sichern und halten wollen, werden wir verstärkt auch zum Mittel des Ankaufs greifen müssen." Das Abgeordnetenhaus muss dem Vorgang noch zustimmen.