Zum ersten Mal hat die „Lange Nacht der Ideen“ am selben Tag einen Ableger in Rom. 1957 wurden dort die Römischen Verträge unterzeichnet und damit der Grundstein für die heutige Europäische Union gelegt. „Die Lange Nacht der Ideen verbindet für einen Abend Berlin mit Rom, dem Gründungsort der europäischen Verträge“, sagte dazu Botschafter Viktor Elbling. „Wir setzen so ein sichtbares Zeichen für die intensive kulturelle und künstlerische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Italien. Nirgendwo sonst auf der Welt haben wir so viele Kulturmittler und Partner wie in Italien, die teilweise seit Jahrhunderten unsere Gesellschaften vernetzen.“ Die soziale Kraft der Kultur sei unverzichtbar für die Zusammenarbeit zwischen den EU-Gründungsmitgliedern Deutschland und Italien und damit für ein starkes, geeintes Europa.

Gerade angesichts des Zulaufs europakritischer Kräfte ist die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) vor große Herausforderungen gestellt. Daher werden am 6. Juni zeitgleich mit den Veranstaltungen in Berlin in der

Bibliotheca Hertziana des Max-Planck- Instituts für Kunstgeschichte die Berliner Künstlerin Alexandra Wolframm, der Mailänder Galerist Pierre-André Podbielski sowie der römische Fotograf Alessio Romenzi und Astrid Welter von der Fondazione Prada über die Bedeutung der Kultur in und für Europa diskutieren. Außerdem hat das Publikum Gelegenheit zu Speedmeetings mit den Direktoren der deutschen kulturellen und wissenschaftlichen Einrichtungen. 18.30–24 Uhr.

