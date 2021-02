Sie waren einer der wichtigsten und erfolgreichsten Pop-Acts Frankreichs. Jetzt haben Daft Punk ihre Auflösung bekannt gegeben. Guy-Manuel de Homem-Christo und Thomas Bangalter, die seit 1993 unter dem Namen Daft Punk elektronische Musik machten, veröffentlichen ein Video mit dem Titel "Epilogue" auf Youtube.

Es ist ein Ausschnitt aus ihrem Film "Electroma" von 2006 und zeigt, wie die beiden stets als Roboter verkleideten Musiker durch eine Wüstenlandschaft gehen. Irgendwann bleibt einer der beiden stehen und bringt den anderen dazu, einen Selbstzerstörungsmodus zu aktivieren. Nach der Explosion werden zwei Roboterhände eingeblendet, die ein goldenes Dreieck umschließen, darunter steht 1993-2021.

Auf Nachfrage des Portals Pitchfork bestätigte eine Sprecherin des Duos dessen Trennung ohne jedoch Gründe zu nennen.

Daft Punk wurden 1997 mit ihrem Debütalbum "Homework" bekannt, das auf mitreißende Weise House Music mit Pop verband. Singles wie "Da Funk" und "Around The World" waren weltweit Hits.

Vier Jahre später erschien "Discovery", auf dem das Duo aus Paris seinen Stil verfeinerte und mit "One More Time" und "Harder Better Faster Stronger" weitere Welthits schuf. Zwei Grammys gewannen Daft Punk mit dem Album.

Ihr größter Erfolg wurde 2013 das vierte Album „Random Access Memories“. Guy-Manuel de Homem-Christo und Thomas Bangalter arbeiteten mit zahlreichen Gaststars zusammen, unter ihnen Nile Rodgers und Pharrell Williams, die dazu beitrugen, aus "Get Lucky" einen der größten Popsongs seit der Jahrtausendwende zu machen.