Es ist ein merkwürdiges Gefühl, an diesem Freitagmorgen mit der Straßenbahnlinie 16 von Leipzigs Hauptbahnhof zum Messegelände in den Norden der Stadt zu fahren. Zu Buchmessezeiten ist es unerträglich voll in dieser Linie, da hilft auch kein Dreiminutentakt. Jetzt ist es bloß ein durchschnittlicher Leipziger Freitag, Alltag, und an Stationen wie in Eutritsch, am Hornbach Baumarkt oder am St. Georg Krankenhaus steigt kaum jemand zu.

An der Endhaltestelle vor den Messehallen verlassen gerade einmal zwei Personen die Bahn und laufen hoch Richtung Baumarkt und Sachsenparkgelände hinter dem Congress-Center. Die Leipziger Buchmesse hat auf dem Weg zur großen Glas- und Haupthalle ein paar rote Informationsschilder aufgestellt, darauf der Hinweis, dass Buchmesse, Antiquariatsmesse und Manga Convention nicht stattfinden: „Nähere Informationen erhalten sie an der Rezeption im Messehaus“.

Zur Sicherheit steht trotzdem seit Donnerstagmorgen, dem Zeitpunkt, an dem die Messe beginnen sollte, ein Mitarbeiter einer Wachschutzfirma vor dem Eingang, um darüber zu informieren, dass hier wegen der Coronapandemie nichts stattfindet: „Es waren gestern ein paar Leute hier, die wussten von nichts, man wundert sich“, sagt der Mann. „Deshalb ist bis Sonntag immer jemand da von uns“.

Oben im Sachsenpark beim McDonalds scheint es zuzugehen wie immer an einem Wochentag um diese Zeit; die Angestellten aber sagen, dass es so ruhig wie nie sei, „und wenn Messe ist, geht es hier um sieben Uhr früh los, dann ist bis abends hier die Tür nicht mehr zu, da stehen die Leute Schlange“.

Auf dem Weg zurück zur Straßenbahn sieht man im kalten Märzwind schön die vielen Flaggen aus aller Welt vor dem Eingang zur Messegesellschaft Wehen. Ein gutes Sinnbild dafür, dass sich inzwischen wirklich die ganze Welt in Corona-Aufregung befindet, bis hin nach Südamerika, wo nun auch Argentinien 30 Tage lang einen Einreisestopp für alle Europäer verfügt hat und Chile für Einreisende aus Italien und Spanien.

Straßenzüge wie ausgestorben

Es ist ganz sicher leerer in Leipzig als zu Buchmessezeiten. Ob es nun wegen der Corona-Gefahr auch sonst ruhiger zugeht, ein Stadtteil wie Gohlis wirkt in manchen Straßenzügen geradezu wie ausgestorben, das Schillerhaus ist dicht, das Gohliser Schlösschen genau so, das lässt sich nur schwer beurteilen.

Das Kaffeehaus Riquet im Schumachergässchen ist am Donnerstagnachmittag auf beiden Etagen sehr gut besucht, kaum ein Platz zu finden. Auch die Max-Klinger-Ausstellung gegenüber im Museum der Bildenden Künste hat ihr Publikum, außer in den Etagen mit den Sammlungen des Hauses. Hier steht man angenehm allein vor den Gemälden etwa von Caspar David Friedrich im ersten Stock des Hauses. Pläne, es die nächsten Wochen zu schließen, scheint es noch nicht zu geben.

In der Lehmanns Buchhandlung in der Grimmaischen Straße, ebenfalls im Zentrum der Stadt, heißt es an der Information, man würde den Messeausfall nicht bemerken, das Geschäft laufe wie immer gut. Auf den Buchpreisentscheid hat die Buchhandlung wie üblich schnell reagiert, da prangt am Stand mit den Nominierten für die Belletristik ein Extralese- und Gewinnerzeichen in Lutz Seilers Roman „Stern 111“.

Im Shop der Thomaskirche wiederum sagt die Verkäuferin, sie spüre es auffällig, dass gerade viel weniger Menschen in der Stadt sind. Bei ihr im Laden und auch in der Kirche, in der sich das Grab von Johann Sebastian Bach befindet, sei deutlich weniger los. Trotzdem, die geplanten Veranstaltungen in den weitverzweigten Räumlichkeiten der Thomaskirche finden weiterhin statt. So zum Beispiel die Reihe „Biographien im Gespräch“ mit Pfarrerin Anne Turre, dieses Mal über Sachsens letzte Königin Carola.

Es gibt trotzdem Lesungen

Tatsächlich gibt es trotz der abgesagten Messe noch viele Lesungen in Leipzig. Der Thriller- und Bestsellerautor Sebastian Fitzek trat vor ausverkauftem Haus im Central Kabarett auf, Heinz-Rudolf Kunze wollte nicht auf seine Lesung verzichten, Josef Haslinger las in der Universitätsbibliothek aus seinem Missbrauchsbuch, Ulla Lenze ist am Freitag mit ihrem Roman „Der Empfänger“ in der Stadt.

Auch Ingo Schulze war am Donnerstagabend nach Leipzig gekommen, um hier im Haus des Buches aus seinem Roman „Die rechtschaffenen Mörder“ zu lesen. Und nicht nur hier: Am Samstag liest er noch einmal in der allerdings schon ausverkauften Connewitzer Verlagsbuchhandlung.

Die Veranstaltung im Haus des Buches ist ebenfalls nahezu ausverkauft, bestimmt dreihundert Menschen sind gekommen, um Schulze zu sehen und lesen zu hören. Doch zuerst heißt es am ingang, seine Hände zu desinfizieren. Die jungen Leute an der Kasse vom Literaturhaus Leipzig tragen alle Handschuhe, und wie so häufig in diesen Tagen hat man das Gefühl, dass das alles sehr gut gemeint, aber doch unzureichend und lückenhaft ist.

Die Luft im großen Lesesaal ist nicht gerade die beste, kein Wunder bei so vielen Menschen, gehustet und geschnupft wird nur wenig. Die Begrüßung fällt knapp aus, von den aktuellen

Ereignissen soll nicht die Rede sein. Um so mehr freut sich der Moderator des Abends Thorsten Ahrend, seines Zeichens Geschäftsführer und Programmleiter des Leipziger Literaturhauses, dass so viele Leute gekommen sind. Ahrend ist lange mit Schulze befreundet. 1994 schon, so erfährt man an diesem Abend, wollte er den aus Altenburg stammenden Schriftsteller mit dessen Debüt „Simple Stories“ zum Gustav Kiepenheuer Verlag holen, wo Ahrend zu der Zeit als Lektor tätig war, der Berlin Verlag aber sei damals schneller gewesen.

Wohltuende Ablenkung

Doch, es ist wohltuend, an diesem Abend einmal anderthalb Stunden nicht mit den Corona-Folgen konfrontiert zu sein, sich ganz auf Ingo Schulzes Roman und seine Hauptfigur Norbert Paulini konzentrieren zu können. Es macht dann auch Laune, die Passagen aus dem ersten Kapitel zu hören, die Schulze liest.

Nur wirkt das Gespräch, das Ahrend schließlich mit Schulze führt, den Eindruck, als sei die gemeinsame Freundschaft doch eher hinderlich. Ahrend steckt viel zu sehr in dem Roman drin, er traut sich auch nicht einmal, einen Schritt herauszutreten und die Pegida-, AfD- und Rechtsruck-Gegenwart sowie nicht zuletzt die vielen rassistischen Morde als Folie für Schulzes Antiquar mit hereinzuholen.

So ist es Ingo Schulze selbst, der mehr und mehr versucht, weg von Paulini zu kommen, der auf seine Erzählkonstruktion mit dem im zweiten Teil ins Geschehen eingreifenden Ich-Erzähler kommt, der Schultze heißt, mit tz eben: „Was ist mein Anteil an der Welt, von der ich erzähle, deshalb gibt es den Schultze“. Schließlich verfügt Ingo Schulze, dass „wir nicht so viel vom Inhalt erzählen sollten“. Doch ist es da schon zu spät, die Lesung fast zu Ende.

Draußen begibt man sich dann auf die Gerichtsstraße Richtung City, vorbei am LKG-Carré, dem Gebäude des ehemaligen Leipziger Kommissions- und Großbuchhandels. An dessen Ende ist im zweiten Stock ein Schriftzug angebracht: „Wer liest, begreift die Welt und denkt selbst“. Das klingt natürlich großartig, her mit der Literatur! Nur mit dem Begreifen ist das gerade in Coronarviruszeiten so eine Sache.