Um 13 Uhr wurden die beiden Schriftsteller bekannt gegeben, die den Literatur-Nobelpreis erhalten: Peter Handke und Olga Tokarczuk. Die Schwedische Akademie hat die Namen in einer Pressekonferenz in Stockholm verkündet, sie wird in einem Livestream übertragen. Auf die Bekanntgabe folgen Erläuterungen zur Entscheidung. 2018 war die Vergabe ausgefallen, weil ein Skandal die Akademie erschüttert hatte. Nun wird diese Vergabe nachgeholt, deshalb gibt es in diesem Jahr zwei Preisträger.