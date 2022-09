Literaturtage Sachsen-Anhalt Das Festival startet in Wittenberg

Wittenberg (epd). Die diesjährigen Literaturtage Sachsen-Anhalts starten am Freitagabend in der Lutherstadt Wittenberg. Mehr als 50 Lesungen, Workshops, Konzerte, Ausstellungen und eine Theater-Revue gäben bis zum 8. Oktober Einblicke in die Welt der zeitgenössischen Literatur des Bundeslandes, erklärten die Veranstalter am Donnerstag in Wittenberg. Ziel des Festivals sei es, das Interesse an Literatur in der Bevölkerung zu wecken. In die Ausrichtung seien neben der Stadt Wittenberg, der umliegende Landkreis sowie die Städte Sangerhausen und Lutherstadt Eisleben einbezogen. Ausgehend von der lutherischen Bibelübersetzung laute das diesjährige Motto der Literaturtage „Sprachschätze“. Es gelte zu zeigen, wie sich Traditionen mit Neuem verbinden, wie Neues aus der Suche in der Vergangenheit entstehe und wie in der aktuell herausfordernden Zeit ein gemeinsamer Austausch gelinge. Die Lutherstadt Wittenberg zum Ort der Literaturtage zu machen, sei folgerichtig, erklärte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), der zur Eröffnung erwartet wird. Luther sei nicht nur Mönch und Theologe gewesen, sondern auch Literat. Neben der Bibelübersetzung, die wesentliche Impulse für die Entwicklung der deutschen Sprache gegeben habe, sei Luther auch durch seine Kirchenlieder, Fabeln und Flugschriften hervorgetreten. Seit 1997 wird die Ausrichtung der Landesliteraturtage zur Bewerbung von Gemeinden oder Landkreisen ausgeschrieben. Anhand der eingereichten Konzeption entscheidet der jeweilige Kulturminister, wer den Zuschlag erhält. Das Land fördert die Landesliteraturtage mit jährlich 50.000 Euro. (epd)

Zur Startseite