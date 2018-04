- Die Lola in Gold geht an "3 Tage in Quiberon", Silber an "Aus dem Nichts" und Bronze an "Western".

- Marie Bäumer gewinnt die Lola als beste Hauptdarstellerin für "3 Tage in Quiberon". Lesen Sie hier ein Interview mit Marie Bäumer.

- Birgit Minichmayr gewinnt die beste weibliche Nebenrolle, Robert Gwisdek die beste männliche Nebenrolle, ebenfalls für "Quiberon".

- Franz Rogowski gewinnt die Lola als bester Hauptdarsteller für "In den Gängen."

- Emily Atef gewinnt für die beste Regie: Lesen Sie hier ein Gespräch mit Emily Atef, Valeska Grisebach und Robert Schwentke über den Kick beim Drehen und Respekt am Set.

