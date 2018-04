Regie-Lola für Emily Atef

Regisseur Baran bo Odar gibt den Gewinner in der Kategorie Beste Regie bekannt. Emily Atef gewinnt für "3 Tage in Quiberon", nach Maren Ade 2017 die zweite Frau in Folge. Die sechste Lola für "3 Tage in Quiberon". Der Romy-Schneider-Film räumt ab.