Marie Bäumer gewinnt die beste weibliche Hauptrolle

Charly Hübner brilliert mit ultimativen Lobhudeleien, auf Marie Bäumer, seine Filmpartnerin in "Quiberon", Diane Kruger als schmerzzerrissene Witwe in "Aus dem Nichts" und Kim Riedle als Trash-Queen in "Back for Good". Es gewinnt Marie Bäumer.