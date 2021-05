In Berlin bereiten sich mehrere Theater und Kinobetreiber auf einen Open-Air-Betrieb vor. Die Landesregierung beschloss am Freitag, dass ab 19. Mai grundsätzlich wieder Kulturveranstaltungen draußen möglich sein sollen. Voraussetzung ist wie bei der Außengastronomie ab 21. Mai allerdings, dass die Sieben-Tage-Inzidenz weiter stabil unter 100 liegt und die Bundes-Notbremse dann nicht mehr greift.

Bleiben die Corona-Infektionszahlen so niedrig, könnten ab Mittwoch wieder Aufführungen unter freiem Himmel stattfinden. Dabei gilt eine Obergrenze von 250 Personen. Verpflichtend sind fest zugewiesene Sitzplätze. Der Mindestabstand von 1,50 Metern darf unterschritten werden, wenn alle Anwesenden negativ getestet sind oder Maskenpflicht auch am Sitzplatz gilt. Bei einem Abstand von 1,50 Meter sind keine tagesaktuellen Tests notwendig.

Das Deutsche Theater plant dann für das kommende Wochenende eine erste Premiere. Am Samstag (22. Mai) soll „Tartuffe oder Das Schwein der Weisen“ auf dem Vorplatz aufgeführt werden. Im Juni sind zwei weitere Open-Air-Premieren vorgesehen. Das Berliner Ensemble geht davon aus, sein Hof-Theater wieder Ende Mai zu öffnen.

Auch die Freiluftkinos bereiten sich vor. Den Anfang will das Freiluftkino Kreuzberg am Mariannenplatz am kommenden Donnerstag machen, voraussichtlich mit "Home", dem Spielfilmdebüt von Franka Potente. Am Freitag folgen die Freiluftkinos Friedrichshain mit der Premiere des spanischen Boxoffice-Hits "Rosas Hochzeit" und das Freiluftkino Rehberge mit dem Biopic "The United States vs. Billie Holliday", das bereits als VoD veröffentlicht wurde.

Die Yorck-Gruppe will ihre Sommerkinos im Juni eröffnen, das Freiluftkinos am Kulturforum am 1.6. und ein neues am Schloss Charlottenburg am 8. 6. Alle genannten Kinos sind dann ab 9. Juni Spielstätten des "Summer Special" der Berlinale, die bis zum 20. Juni an insgesamt 16 Open-Air-Locations stattfinden soll.

Wann die Kinos und Theater auch indoor wieder öffnen können, ist nach wie vor ungewiss. Bleiben die Infektionszahlen niedrig, dürfen ab dem 19. Mai auch Museen und Gedenkstätten wieder öffnen - ebenfalls mit Auflagen wie Abstandsregeln und in jedem Fall mit tagesaktuellem Schnelltest. (Tsp/dpa)