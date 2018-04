Immer Harmonie, Sie rasten nie mal aus?



SCHWENTKE: Sehr selten. Auf einem Set in Kanada haben mal drei Departements ihre Arbeit nicht gemacht. Alles, was wir an dem Tag brauchten, war nicht da. Da verlor ich die Fassung. Seitdem ist mir nur noch einmal der Kragen geplatzt.

Sie sind trotzdem offenbar alle mütterliche Typen am Set. Was sagen Sie denn zur MeToo-Debatte, zum Thema Machtstrukturen in der Filmbranche?



ATEF: Die antiquierte Vorstellung, dass nur Männer Chefs sein und ein großes Filmset dirigieren können, hat sich allmählich gelegt. Ich hab’s persönlich nur einmal erlebt, dass eine Redakteurin vom öffentlichen-rechtlichen Fernsehen meinen Produzenten bei der Vorstellung eines Projekts von mir und meine Ko-Autorin Esther Bernstorff mit der Bemerkung abspeiste, sie arbeite nicht mit Frauen. Wir hatten da schon zwei Filme gemacht, einer lief wie gesagt in Cannes. Es ist acht Jahre her, damals dachte ich nur: Bitch. Aber mehr habe ich mich nicht aufgeregt, fast so als wäre das normal. Das ist Problem. Ich denke, dass es heute nicht mehr so einfach geht. Es ist einfach so ignorant und perfide, wie wenn jemand sagt, du hast blaue Augen, deshalb arbeite ich nicht mit dir. Ich wünsche mir, dass meine Tochter niemals nach ihrem Geschlecht in der Arbeitswelt beurteilt wird, wenn sie erwachsen ist. sondern nach ihren Fähigkeiten und ihrem Talent! Missbrauch gibt es in jedem Beruf mit Macht.

GRISEBACH: Neulich druckte die „Süddeutsche“ drei Seiten mit Erlebnissen von Frauen aus unterschiedlichsten Berufen, Krankenschwestern, Taxifahrerinnen, kleine, alltägliche Situationen. Übergriffe, Machtmissbrauch, es ist omnipräsent. Oft sind es Kleinigkeiten, die man Neopren-artig an sich abperlen lässt. Man nimmt es nicht ernst, aber es schafft Realitäten und erzählt etwas über unsere Gesellschaft.

Vier von sechs der für den Hauptpreis nominierten Filme basieren auf wahren Begebenheiten. Warum hat das Konjunktur?



SCHWENTKE: Den „Hauptmann“ hätte ich mir nicht ausdenken können …

… die Geschichte eines 19-jährigen Gefreiten, der sich gegen Kriegsende eine Offiziers-Uniform überstreift und zum Massenmörder wird.



SCHWENTKE: Es ist ein Stoff, der fast außerhalb meiner Vorstellungskraft liegt, deshalb reibe ich mich an ihm. Irgendwann merkte ich auch, dass die Frage „Warum tut der das?“ die falsche Frage ist.

GRISEBACH: Er tut es.

SCHWENTKE: Und wir sehen zu, wie er verroht. Psychologische Vereinfachung kommt dem nicht bei. Der gute Nazi, der geläuterte Täter, das sind Plots aus dem Regelbuch des deutschen Geschichtsfilms. Genau das wollte ich nicht. Historische Filme schaffen oft Abstand zwischen heute und damals, indem sie eine geschlossene Welt konstruieren. Wir wollten einen Hybrid-Film, der deutlich zeigt: Wir gucken mit heutigen Brillen zurück, haben beim Erzählen die heutige Welt im Sinn. Warum einen Film über den Faschismus machen, wenn er mit uns nichts zu tun hat?

ATEF: „3 Tage in Quiberon“ ist mein erster Kinofilm, der auf einer wahren Geschichte basiert. Ich empfand vor allem große Verantwortung gegenüber den noch lebenden Protagonisten, also gegenüber Michael Jürgs, der als Journalist der Antagonist von Romy Schneider ist. Er hat sich, denke ich, einerseits gefreut, dass er „verewigt“ wird, aber dann wurde er beschimpft als „Rambo, der Romy fertig macht“. Es war interessant: Statt den Film zum Anlass für selbstkritische Überlegungen zu nehmen, richtete die Presse ihren Hass auf Michael Jürgs.

Film ist nicht Realismus, auch nicht Märchen. Was ist es dann?

GRISEBACH: Es ist eine Möglichkeit, mit der Wirklichkeit in Kontakt zu treten. Man kann die Wirklichkeit in großer Künstlichkeit erzählen und sie dennoch berühren.

SCHWENTKE: Ein Film braucht Leerstellen, damit er nachwirken kann. Es ist doch schrecklich, wenn ich aus dem Kino nach Hause komme und die Bilder schon wieder vergessen habe. Es sollte eine kognitive Dissonanz entstehen, vielleicht sogar etwas, wogegen ich mich wehre.

Was fehlt Ihnen am deutschen Film?

ATEF: Mich stört die Macht des Fernsehens, die Verbandelung zwischen Kino und Fernsehen. Ich habe keine Lust, dass die Kinoförderung mir bei einer TV-Produktion reinredet. Umgekehrt will ich auch nicht, dass die Förderanstalten immer gleich nach der Senderbeteiligung fragen. Da liegt Deutschland im europäischen Vergleich weit hinter Frankreich, Österreich oder den skandinavischen Ländern zurück. Dort gibt es überall fernsehunabhängige Kinofilmförderung.

SCHWENTKE: Beim „Hauptmann“ gab es eine Zusage-Schreiben mit einer konkreten Summe, aber wir haben das Geld nie bekommen und auch keine schriftliche Absage erhalten. Wenn wir anriefen, ließ die Arte-Redaktion sich verleugnen. Der MDM, die Mitteldeutsche Medienförderung, ließ sich dann darauf ein, ohne Senderbeteiligung zu fördern.

GRISEBACH: Die Entkoppelung von Fernsehen und Kino ist wirklich wichtig. Im Lauf der Jahre ist da etwas aus der Balance geraten, es gibt fast schon ein Machtmonopol der Sender. Edgar Reitz sagte kürzlich, da müssten vor allem wir Jüngeren ran. Wenn eine Generation etwas ändern will, dann schafft sie das.

Seine Generation hat es bewiesen, indem sie mit dem Oberhausener Manifest die Filmförderung erkämpft hat.

GRISEBACH: Ja, wenn ich mir die Filme der 60er, 70er Jahre ansehe, verbirgt sich darin eine echte Aufforderung, mutiger zu sein in der Frage, was heute zeitgenössisches, modernes Kino ist.

SCHWENTKE: Man zensiert sich selbst, passt sich an. Aber es geht auch anders, wie ich seit dem „Hauptmann“ wieder weiß. Ich komme lieber mit weniger Geld aus und habe dafür einen weniger, der mitreden will.

GRISEBACH: Neulich sprach ich mit einem älteren Produzenten, der mit Godard, Manoel de Oliveira und anderen großen Regisseuren gearbeitet hat. Er sagte, unter den heutigen Bedingungen kämen deren Filme gar nicht mehr zustande. Es geht schon damit los, dass alle fertige, ständig überarbeitete Drehbücher sehen wollen. Alles dreht sich ums Drehbuch. Er nannte es die Script-Mafia.

SCHWENTKE: Wir müssen Geschichten wieder anders erzählen können. William Wyler hat gesagt, es ist 25 Prozent Drehbuch, 25 Prozent Casting, 25 Prozent Regie und 25 Prozent, von denen keiner weiß, was es ist.

ATEF: Ob es funkt, kann man nicht berechnen. Für Magie gibt es kein Rezept.