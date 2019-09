Die Anreise zum Olympiastadion gestaltete sich am Samstag problemlos. Anders als beim Verkehrschaos vor zwei Jahren am Hoppegarten drängte sich diesmal niemand in den Zügen, von Menschenmengen am Bahnsteig war nichts zu spüren.

Auf dem Festivalgelände hingegen schoben sich bereits zehntausende Gäste zwischen den ersten Auftritten von Künstlern wie Tom Walker, Sigrid und Dendemann von Bühne zu Bühne.

Der Himmel ist zwar bedeckt und ein Hauch von Herbst liegt in der Luft. Doch in den Outfits lebt der meteorologisch bereits beendete Sommer fort. Vom Regen, der für den Abend angekündigt ist, will niemand etwas wissen.

Keine Spur von Menschenmassen und Verkehrschaos wie in den Jahren zuvor. Foto: Hannes Soltau

Goldene Zeiten. Festivalbesucherinnen beim Lollapalooza. Foto: Britta Pedersen/dpa

Viel Glitzer in den Gesichtern ist zu entdecken, Space Buns (die Lucilectric-Gedächtnisfrisur) sind die Frisur der Stunde und Leopardenmuster dominieren die Kleidung der Festivalbesucher.

Das Zeitalter der klassischen Festivalbands beim Lollapalooza scheint endgültig vorbei zu sei. Waren die Headliner in den vergangenen Jahren noch Muse, Radiohead, Foo Fighters oder Kraftwerk, sind es an diesem ersten Festivaltag Pop-Acts wie Twenty One Pilots, Billie Eilish und Swedish House Mafia.

Mehr zum Thema Verkehrschaos beim "Lollapalooza" Festivalmacher sehen Fehler bei der Bahn

Und nicht nur auf der Bühne wird der Generationenumbruch vollzogen. Auch das Publikum scheint erheblich verjüngt. In diesem Jahr ist vor allem die Generation Oberstufe bis Bachelorstudium vertreten.