Manic Street Preachers: Restistance Is Futile (Sony)

In ihren besten Momenten waren die Manics ein trojanisches Pferd, das radikale politische Inhalte ins Chartradio schmuggelte. Auf dem 13. Album geht es um Populismus, Fake News, Sätze wie „I hate the world more than I hate myself“ kleiden sie in stadiontaugliche Breitwandhymnen. Torsten Groß, Moderator

Prada Meinhoff: Prada Meinhoff (FH)

Chrissy Nichols und René Riewer bekennen sich im Song „Komplizen“ zu ihrer gemeinsamen Täterschaft an diesem Album. Es gehört schon einiges dazu, 2018 eine Band Prada Meinhoff zu nennen. Noch schlimmer ist die Musik. Bestenfalls klingen sie wie Dance-Punks der frühen Nullerjahre. Thomas Venker, Musikjournalist

The Damned: Evil Spirits (Universal)

Überraschend vital feiern die britischen Ur-Punks nach zehnjähriger Pause ein erstaunlich gelungenes Comeback. Immer schon gegen alle Konventionen und Erwartungen ankämpfend, spielen sie sich lustvoll und experimentierfreudig durch den weiten Gemüsegarten der klassischen britischen Popmusik. Markus Naegele, Heyne

Josh T. Pearson: The Straight Hits (Mute)

Den Vollbart hat er abrasiert, das Haar gestutzt, aus einem „Country Dumb“ hat sich der Texaner in den „Country Gentleman“ verwandelt. Er weiß als Mann des Weird-Underground, wie einfach es wäre, sich über die Volksmusik seiner Heimat lustig zu machen. Genau das macht er. Sein zweites Album ist ein ironischer Kommentar auf das Gejammer weißer Männer. Kai Müller, Tagesspiegel

