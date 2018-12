Vorfreude ist die schönste Freude. Mariah Carey hat das verstanden. Die satte Stunde Wartezeit bis sich am Mittwochabend in der Arena am Ostbahnhof der Vorhang für ihre Weihnachtsshow öffnet, lässt die Diva nicht durch eine dieser überflüssigen Vorbands vertreiben. Das verschlingt bloß unnötig Geld und lenkt vom Hauptact ab. Der Popstar mit der fast 30 Jahre währenden Karriere hat stattdessen einen munteren DJ eingestellt, der die Halle mit Weihnachts- und R'n'B-Klassikern samt eingestreuten Hip-Hop-Samples beschallt. Der bekennt zwar "It's my first time in Germany", hat aber trotzdem vorab Studien landestypischer Weihnachtsweisen angestellt und fordert unverdrossen aber vergeblich zum Mitsingen des Rolf Zuckowski-Hits "In der Weihnachtsbäckerei" auf.

Als um viertel nach neun dann endlich die Bescherung der kindlichen Königin Maria Carey beginnt, ist sie nach einer guten Stunde des Auswickeln und Bestaunen auch schon wieder vorbei. Die 48 Jahre alte, im US-Bundesstaat New York geborene Popikone gehört mit 200 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten und reichsten Musikerinnen der Welt. Sie spielt ihre Shows regelmäßig in Las Vegas und weiß, dass optimales Zeitmanagement gepaart mit einer maximalen Freundlichkeitsdusche ein zufriedenes Publikum gebiert. Also gleicht das nach Careys Superhit "All I Want For Christmas Is You" benannte einzige Deutschland-Konzert einer Schneeflocke. So flüchtig wie schmelzend. Und klassisch noch dazu.

Alles weiß in Mariahs Weihnachtsstube

Das beginnt schon mit der Bühnendeko in Mama Mariahs Weihnachtsstube. Sie ist komplett weiß ausgeschlagen. Bandstand, Klavier, die die Leinwand mit den Projektionen einrahmenden Rüschenvorhänge - alles weiß. Darüber baumelt die grüne Festtagsgirlande mit Carey goldenen Initialen. Tannenbaum, Stern, Geschenkeberge, alles da. Nicht auf LED-Würfeln und -Wänden digital animiert, sondern wirklich richtig da. Mariah Carey, die mit "Caution" gerade ein sehr solides und in der Fülle der Mid-Tempo-Nummern ebenfalls angenehm altmodisches R'n'B-Album herausgebracht hat, schwört zum Fest auf analoge Tugenden. Als da wären dreidimensionale Kulisse, Tänzerinnen und Tänzer im Rentier-, Wichtel- und Zinnsoldaten-Look, den Weihnachtsmann mit Sack und eine Liederauswahl, die von "Hark" The Herald Angels Sing" über das Charlie Browns Weihnachtsthema von den "Peanuts" bis zu ihren selbst geschriebenen saisonalen Nummern reicht. Dargeboten von einer unauffällig agierenden Klavier-Drums-Bass-Keyboard-Band, die die für eine Weihnachtsshow unverzichtbare Melange aus Glöckchen, Percussion, Kinderchören und Streichern bei Bedarf als Konserve beimischt.

In souligen Arabesken windet sich die Stimme ins Falsett

"Weihnachten ist meine liebste Jahreszeit, voll von Liebe, voll von Freunde", ruft Mariah Carey, deren kernige Sprechstimme in angerautem Alt in reizvollem Kontrast zu ihrem naiven Augenaufschlag steht. Für sich hat sie die einzig denkbare Position reserviert: die des eingangs in ein blinkendes Flügelgewand gehüllten Rauschgoldengels. Eine statuarische, fast matronenhafte Erscheinung, die sich grundsätzlich nur an der Hand eines Tänzers ein paar Schritte treppauf oder treppab bewegt. Doch was Maria Careys plastikhaft hochgetuntem Körper und Gesichtszügen an Lebendigkeit fehlt, macht ihre unverändert großartige Stimme spielend wett. Wenn sich bei Nummern wie "The Star" oder "When Christmas comes" von ihrem zweiten, 2010 erschienen Weihnachtsalbum in souligen Arabesken vom Kontra-Alt zum kieksenden Falsett-Sopran hochwindet, ist das gekonnt. Dass die Arrangements keine originellen Glanzpunkte drauf setzen - geschenkt. Man soll die Menschen in der Vorweihnachtszeit auch nicht überfordern. Die haben eh schon genug zu tun.

Mehr zum Thema Psychische Erkrankung Mariah Carey leidet an bipolarer Störung

Da feiert Mariah Carey flankiert von einem 14-köpfigen Chor lieber ihre musikalischen Wurzeln und liefert eine kuschelige Gospelshow.