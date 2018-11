DIE ZIELE

Die Regierung in Peking kämpft mit allen Mitteln für ihr „One Belt, One Road“-Projekt, die Neue Seidenstraße. Die Unabhängigkeit der Uiguren kommt für sie nicht in Frage. Sie will Erdöl, Erdgas, Uran und Gold weiter ausbeuten lassen und siedelt immer mehr Han-Chinesen an. Überdies haben wir als Nachbar von Pakistan und Indien eine wichtige strategische Lage. Es geht um die vollständige Vernichtung einer eigenständigen uigurischen Kultur. Es soll nur noch eine chinesische Identität geben. Vor anderthalb Jahren hatten wir noch 43 000 Moscheen, inzwischen sind es nur noch 25 000. Auch große Moscheen im Süden wurden einfach zerstört. Das Mausoleum des großen islamischen Gelehrten Yusuf Has Hajip in Kashgar wurde einfach zum touristischen Vergnügungsort umgebaut. Zugleich will die Regierung gegenüber der Weltöffentlichkeit den Anschein von Normalität erwecken. Als bei uns das Islamische Opferfest stattfand, wurden die Uiguren gezwungen, in die Moschee zu gehen und auf der Straße zu feiern, zu singen und zu tanzen. Bis vor einiger Zeit hat man sie geschlagen, wenn sie in die Moschee gingen. Jetzt ist es umgekehrt.

Schon in der Gründungsphase der Volksrepublik nach 1949 sollten alle Kräfte vernichtet werden, die Chinas Einheit bedrohen. Bis in die sechziger Jahre wurden uigurische Intellektuelle gezwungen, sich eine chinesische Frau zu nehmen. Das ging natürlich selten gut. Nun aber hat uns Peking im August 2016 Chen Quanguo als Parteisekretär vor die Nase gesetzt, einen harten Hund, der zuvor Tibet erfolgreich unter Kontrolle gebracht hat. Die Tibeter sind ein buddhistisches Volk – da gibt es noch Berührungspunkte. Mit dem Islam in Xinjiang gibt es für sie keine Gemeinsamkeiten. Dabei leben wir größtenteils eine Religion des Friedens und der Barmherzigkeit. Sie hat es uns lange ermöglicht, die Han-Chinesen in Xinjiang freundlich zu empfangen. Früher war ein Dieb schlicht ein Dieb. Heute nennt man ihn einen Terroristen. Jeder mit einer abweichenden Meinung gilt als Terrorist.

Wohin ist die Soldidarität?

Man muss allerdings zugeben: Einige Chinesen sind mit dieser Politik nicht einverstanden, andere haben Mitleid. Als es 2009 nach einem Konflikt zwischen uigurischen und han-chinesischen Arbeitern in der Provinz Guangdong erst in Ürümqi, dann in anderen Städten von Xinjiang, zu blutigen Unruhen kam, mussten sich die Uiguren einerseits von Chinesen, unter ihnen viele Polizisten und Sicherheitsbeamte in Zivil, auf offener Straße verprügeln lassen. Andererseits fanden in dieser aufgeheizten Lage viele Unterschlupf bei han-chinesischen Familien. Es gab ein lang erprobtes, gutnachbarliches Zusammenleben.

Auch die Frau eines Freundes fand Zuflucht bei einer chinesischen Familie. Aber seit einem guten Jahr hat man ihren Mann ins Lager gesteckt. Wie soll sie ihre gute Erfahrung mit der schlechten zusammenbringen? Das Projekt der Neuen Seidenstraße hat das friedliche Zusammenleben von Uiguren und Chinesen zerstört. In Hotan traf man früher viele Chinesen, die den lokalen uigurischen Dialekt perfekt beherrschten. Das ist heute nicht mehr so. Die Uiguren sollen ihre ureigene Kultur verachten lernen. Aber wie soll das Erwachsenen gelingen, die damit aufgewachsen sind? Sollen sie ihre lebendige Sprache einfach aufgeben?

DAS AUSLAND

An Auswanderung ist kaum noch zu denken. Viele aus meiner Region wurden in den letzten Jahren zwar wohlhabend, Uiguren haben in Istanbul mehrere tausend Wohnungen gekauft. Doch inzwischen kann man kein Geld mehr ins Ausland schicken. Und fast alle Länder, in die Uiguren gehen oder gehen könnten, sind von China in vielfältiger Weise abhängig.

Die Türken, unter denen heute die meisten Auslands-Uiguren leben, sind unser Brudervolk. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich mit wachsender Distanz zu Europa und ihren wirtschaftlichen Schwierigkeiten China annähern. China hat der Türkei gerade erst einen Kredit in Höhe von 3,8 Milliarden US-Dollar gewährt. Obwohl sich die Uiguren in der Türkei also wohlfühlen, haben sie Angst, sich auf der Straße zu ihrer Herkunft zu bekennen. In vielen muslimischen Ländern, die vielleicht selbst ein Menschenrechtsproblem haben, ist es nachteilig, sich als Uigure vorzustellen. Ein Uigure wird sich aber auch niemals als Chinese bezeichnen.

China bindet die Taliban mit ein

Das Problem ist Saudi-Arabien, ein großer Partner von China, aber auch der Iran. China hat die Sanktionen der USA klug ausgenutzt. Überall hat es seine Finger im Spiel. Kasachen und Usbeken liefern seit Jahren immer wieder Uiguren an China aus. Die Weltöffentlichkeit hat von diesem Dauerzustand nur nichts mitbekommen. China versucht auch alles, um die Lage in Afghanistan unter Kontrolle zu bekommen. Denn wenn die Taliban die Uiguren wirklich unterstützen würden, hätte China ein ernsthaftes Problem. Die einfachste Lösung besteht also darin, sich mit den Taliban zu verbünden.

Das geschah schon Mitte der neunziger Jahre bei Treffen mit Mullah Mohammed Omar. Erst im August wurden Vertreter nach Peking eingeladen und hofiert. In Afghanistan gibt es zwar keine Islamische Turkestan-Partei (TIP) mehr, aber die dschihadistischen Kräfte, die in der verbotenen Islamischen Ostturkestan-Partei in Xinjiang am Werke sind, wollen sie eben doch zähmen.