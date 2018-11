DER JÜNGSTE BRUDER

Mein jüngster Bruder lebt gerade in München. Auf beiden Handrücken zwischen Daumen und Zeigefinger hat er seit einer Weile zwei große Löcher. Aber er spricht mit niemandem darüber. Im vorletzten Jahr riefen ihn die Behörden an, er solle binnen einer Woche nach Xinjiang kommen, um für einen neuen Pass eine Blutprobe und Fingerabdrücke abzugeben. Ich habe noch versucht, ihn aufzuhalten, aber er hat nicht auf mich gehört, nachdem man ihm versprochen hatte, dass ihm niemand ein Haar krümmen werde.

Sie holten ihn schließlich mit einem Auto ohne Kennzeichen im Haus meines Vaters ab. Er konnte nicht einmal mehr seine Jacke anziehen. Eine Woche verging ohne jedes Lebenszeichen. Dann erfuhren wir, dass er nicht ins Lager, sondern ins Gefängnis gekommen war. Mein Bruder, der die Statur eines Boxers hat, sollte zugeben, dass er für die Islamische Turkestan-Partei in Syrien gegen Baschar al-Assad in den Krieg gezogen sei.

Das Ganze ist deshalb so verrückt, weil unter Assads Leuten ebenfalls Uiguren sein sollen. Auch unter den ISIS-Kämpfern sind Uiguren. Sie alle bekämpfen sich gegenseitig ohne jede religiöse oder politische Pflicht. Sie sind Söldner und stecken in einem schlimmen Dilemma. Wenn sie nach Xinjiang zurückkehren, wandern sie sofort ins Gefängnis oder werden getötet. Und wenn sie bleiben, machen sie nur weiter in ihrem Elend.

Entkommen wie durch ein Wunder

Mein Bruder beteuerte aus vollem Herzen, niemals in Syrien gewesen zu sein und sich für die TIP und al-Qaida nicht im Mindesten zu interessieren. Es half ihm nichts. Zusammen mit vier anderen Häftlingen wurde er in einen fensterlosen unterirdischen Raum gebracht, in dem man nur liegen oder sitzen konnte. Man hat ihn geschlagen und gefoltert, und er hat dabei mehrmals das Bewusstsein verloren. Mit den Händen über dem Kopf hat man ihn an eine Wand gekettet und hinter seinen Rücken erst einen, dann zwei und schließlich sechs Ziegel gesteckt, so dass sich der Körper unter unerträglichen Schmerzen immer weiter nach vorne krümmte. Bei dieser Gelegenheit hat er sich die Wunden zugezogen. Aber er hat nicht nachgegeben. Wie durch ein Wunder hat er es mit seinem neuen Pass zurück nach München geschafft. Aber er ist schon mehrfach von unserer lokalen Polizeistation angerufen worden, er solle sofort zurückkommen. Er wird Xinjiang wohl nie wieder betreten und seine Familie sehen können.