Der amerikanische Künstler Robert Morris erlag nach Angaben der New York Times in Kingston, New York, den Folgen einer Lungenentzündung. Der 1931 geborene Bildhauer, Konzeptkünstler und Autor prägte die Nachkriegskunst der USA wie kaum ein anderer. Morris gilt neben Donald Judd als Mitbegründer der Minimal Art.

In den 1950er Jahren studierte er Kunst am Kansas City Art Institute und schloss 1963 einen Master in Kunstgeschichte ab. Sein Durchbruch gelang im selben Jahr mit seiner ersten Einzelausstellung in New York. Waren seine früheren Werke zunächst stark vom Abstrakten Expressionismus geprägt, experimentierte hier bereits mit neuen Skulpturenformen und performativen Arbeiten.

Morris war regelmäßig auf der Documenta vertreten, wobei seine Werke oft kontrovers diskutiert wurden. Beispielsweise repräsentierte er die Grauen des Zweiten Weltkriegs, indem er aus Dreck Skulpturen schuf. Seit den 1970er Jahren komponierte Morris auch Tanzstücke und versuchte sich an Film- und Theaterprojekten. Die letzte große Retrospektive in Deutschland zeigten die Hamburger Deichtorhallen 1995. (tsp)