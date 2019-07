Mission Spucknik

Das große Oben und das kleine Unten, so läuft Geschichte. So stellt es sich mir dar. Wir sind in den Alpen, Sommerurlaub. Juli 1969, ich bin zehn und krank. Soll Tabletten schlucken. Habe aber noch nie eine Tablette herunterbekommen. Spucke sie immer wieder aus, nun liegt bald eine halbe Packung auf dem Kies. Daran erinnere ich mich. Dass im Garten unserer österreichischen Ferienwohnungsvermieter, die mit vor dem Fernseher saßen, Kies lag. Was die Sache noch peinlicher macht. Ich versuche zu schlucken und speie die Tabletten aus, mir ist kotzübel. Das Fernsehbild ist schwarz-weiß, sehr klein und trüb.

Es muss eine Wiederholung am Vormittag gewesen sein, denn in der Nacht wären wir nicht aufgestanden. Das haben wir nie getan, beim Boxen nicht und auch nicht bei der Fußballweltmeisterschaft 1970 in Mexiko, als die Spiele sehr spät liefen, nach mitteleuropäischer Zeit. Komisch aufgeregt waren die Erwachsenen. Nicht wegen des gewaltigen historischen Ereignisses, wie mir schien, sondern weil man am Mondlandungstag aufgeregt zu sein hatte. Das interessierte aber einen Zehnjährigen mit Fieber und Bauchschmerzen nicht, der sich vor seiner Medizin ekelte. Ich fühlte mich ausgeschlossen von einem bedeutenden Ereignis, das die Älteren aber auch nur pflichtschuldig, jedenfalls nicht enthusiastisch wahrnahmen. Bei der Wetterkarte waren meine Eltern stets stärker engagiert, da durfte nie ein Wort fallen, es war ein heiliger Moment, eine allabendliche Mondlandung. Als würde ihr Schicksal verkündet, so andächtig lauschten sie der Wettervorhersage.

Viele Jahre später stand ich in Washington, im National Air and Space Museum, vor der „Eagle“, dem Mondlandegerät. Verdammt klein. Zwei Astronauten mit ihren Anzügen sollen darin Platz gefunden haben? Teile der Fähre waren mit Folie verkleidet, die an Küche und Backofen erinnerte, und das Ding sah so aus, als sei es aus einem Märklin-Baukasten zusammengeschraubt worden. Verschwörungstheoretiker behaupten, die Mondlandung sei ein im Filmstudio auf der Erde inszenierter Propaganda-Coup. Als ich nicht mehr zehn und noch lange nicht zwanzig war, fand ich die „Raumpatrouille Orion“ auch spannender und Dietmar Schönherr bedeutender als Neil Armstrong. Rüdiger Schaper

Zwischen Radio und Seven-Up

Eine halbe Milliarde Menschen soll damals vor dem Fernseher gesessen haben. Wir nicht. Wir saßen am Radio und verstanden kein Wort. Das ist ein bisschen übertrieben, ein paar Brocken Holländisch konnten wir schon, schließlich verbrachten wir jeden Sommer, so wie jetzt, in Zandvoort aan Zee. Das dicke Radio und die fröhliche Aufregung des Abends, die haben sich mir eingebrannt. Und dass wir die Expedition in der lustigen Sprache von Rudi Carrell verfolgten. Die entscheidenden Momente müssen wir doch verstanden haben, das haben wir im Gästebuch dokumentiert: „Landung auf dem Mond!!“ steht da, unterschrieben und beglaubigt von allen Anwesenden, Freunden und Familie. Da war ich elf Jahre alt und kannte mich mit Astronauten der NASA bestens aus: als glühender Fan der Serie „Bezaubernde Jeannie“.

Zur Feier des Abends gab’s Genever mit Seven-Up, für uns Kinder wahrscheinlich Seven-Up ohne Genever, das war feierlich genug, sonst kriegten wir immer nur Himbeersirup mit Wasser verdünnt. Ja, wir hatten sogar eine leibhaftige Amerikanerin mit uns auf dem Sofa sitzen, Suzi. Nur war sich die Austauschschülerin aus Pittsburgh ihrer historischen Verantwortung offenbar nicht bewusst. Die Mondlandung interessierte sie nicht, notierte eine anwesende Freundin der Familie empört in eben jenes Gästebuch, sogar den Genever habe sie verschmäht – die Hälfte ließ Suzi einfach im Glas zurück. Man schmiss doch kein Essen und kein Trinken weg! Die Amerikaner agierten da entschieden sorgloser. In dem Zeitungsausschnitt, den jemand später ins Gästebuch klebte – das fehlende Bild zu unserem Radio-Hilversum-Ton – wurden sämtliche Hinterlassenschaften der Astronauten auf dem Mond aufgezählt, vom Messstab für Solarwinde bis zu leeren Lebensmittelbeuteln „sowie benutzten Fäkalien- und Urinbeutel“. Dazwischen die amerikanische Flagge. Susanne Kippenberger

Astronaut schlägt Cowboy

Nach diesem Sommer 1969 war für mich nichts mehr wie vorher. Ich rauchte meine erste Zigarette, heimlich natürlich. Meine Mutter ahnte etwas, aber ich log sie an. Und das hatte ich so frech noch nie gewagt. Jetzt, mit zwölf, tat ich es.

Die Zigarette hatte ich von Günther, der war 13 und der Sohn unserer Wirtsleute. In deren Haus im schleswig-holsteinischen Preetz hatten wir uns für den Sommerurlaub eingemietet. Günther sorgte auch gleich für die nächste Sensation, seine Eltern besaßen einen Farbfernseher. So etwas kannte ich von zu Hause auch nicht, unserer zeigte ja nur schwarz-weiß. Auf Günthers Fernseher lief vor allem eines: Die Mondlandung. Schön, die Landung selbst war nicht in Farbe und überdies ziemlich unscharf. Aber das drumherum. Im Fernsehstudio hatten sie sogar eine Mondfähre aufgebaut.

Bis dahin hatte ich am liebsten Cowboy und Indianer gespielt, Western waren in den 60ern noch sehr populär. Wieder zu Hause bastelte ich mir eine Mondfähre, die zu meinem favorisierten Spielzeug aufstieg. Überhaupt gab es plötzlich alle möglichen Raumfahrtaccessoires zu kaufen. Wer interessierte sich da noch für Cowboys? In meinen Augen hat Neil Armstrong Winnetou erledigt. Und Old Shatterhand gleich mit. Andreas Austilat