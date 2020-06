Umbauten wegen der Abstandsregeln werden finanziert. Aber wegen der reduzierten Zuschauerzahl bedeutet das Einnahme-Einbußen; die Säle dürfen nicht voll werden. Macht Ihnen das Sorgen?

Ja, das ist ein großes Problem. Ich bin darüber sehr unglücklich. Damit Veranstaltungen sich wirtschaftlich rechnen, wären andere Abstandsregeln einfach besser. Zum Beispiel könnte jede Reihe versetzt gefüllt werden. Andernfalls sind nur ein Drittel oder sogar nur ein Viertel der sonst üblichen Zuschauerzahlen möglich.

In Österreich wird die Ein-Meter-Regel bereits praktiziert, und in der Schweiz muss nur noch ein Sitz zwischen den Gästen in Theatern und Kinos freigehalten werden. Ich wünsche mir das auch für Deutschland; aber manche Wissenschaftler sehen das anders, das akzeptiere ich natürlich. Ich werde nicht lockerlassen und immer wieder nachfragen, ob wir da zu einer Anpassung kommen können – auch mit den Erfahrungen der Nachbarländer vielleicht.

Sind Sie auch bei den staatlichen Bühnen mittel- und langfristig in Sorge?

Der Bund betreibt zwar keine Bühne direkt, aber natürlich sorge ich mich um alle Bühnen – allein schon, weil ich sie als Besucherin selbst schmerzlich vermisse. Um wie viel schlimmer muss das für die Künstlerinnen und Künstler sein. Für sie ist es wahrscheinlich wie ein Entzug, es ist ihre Identität, ihr Leben. Tänzerinnen und Tänzer zum Beispiel können oft nur zehn oder 15 Jahre ihren eigentlichen Beruf ausüben.

Da ist so eine erzwungene Pause, deren Ende nicht absehbar ist, besonders dramatisch. Auch die Opern und Konzerthäuser stehen vor großen Problemen. Singen und Musizieren sind unter Corona-Bedingungen leider nur sehr schwer möglich. Da setzen wir auf aktuelle fundierte Studien, um wissensbasiert Entscheidungen treffen zu können.

Ist Kulturföderalismus in Krisenzeiten ein Nachteil? Würden Sie gerne mehr tun, als bei Ländern und Gemeinden „nur“ Überzeugungsarbeit zu leisten?

Ich werde den Föderalismus immer verteidigen, bin aber auch stolz darauf, dass wir als Bund oft mit gutem Beispiel vorangehen. Mein Haus hat zum Beispiel eine großzügige Regelung getroffen, um den vom Bund geförderten Einrichtungen und Projekten die Zahlung von Ausfallhonoraren an die freischaffenden Künstler zu ermöglichen. Ich wünsche mir, dass alle Länder und Kommunen das so praktizieren.

Der Musikrat fordert die Umwandlung der KfW-Darlehen in direkte Zuwendungen, wegen des noch lange eingeschränkten Spielbetriebs. Eine gute Idee?

Achtung: Es geht auch hier um Steuergelder. Da müssen wir sehr genau hinschauen. Viele Branchen und Unternehmen haben doch ähnliche Probleme, und Arbeitsplätze sind überall wichtig. Über Forderungen wie die, die Stundung von Krediten über fünf Jahre hinaus zu verlängern, sollte man aber nachdenken.

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]

Sie freuen sich über den Kreativitätsschub bei den digitalen Kulturangeboten. Ist das nicht auch Autosuggestion? Nichts kann das Live-Erlebnis mit Publikum ersetzen.

Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Trotzdem war es sehr schön, digital das Theatertreffen zu besuchen, den „Hamlet“ mit Sandra Hüller zum Beispiel. Ganz toll fand ich Andreas Homokis „Wozzeck“ aus der Oper Zürich, mit Christian Gerhaher in der Titelrolle – nur im Stream, aber anders hätte ich ihn vielleicht nie gesehen. Was mich bekümmert, ist die Gratismentalität im Netz. Warum bieten fast alle Aufführungen kostenlos an, statt Online-Geschäftsmodelle zu erproben – für deren Entwicklung wir übrigens Geld geben wollen? Auch im Netz müssen Künstler von ihrer Leistung leben können.

Die Staatlichen Museen zu Berlin waren nicht gerade Leuchttürme bei den digitalen Angeboten; die Wiedereröffnung verläuft zögerlich. Wie nehmen Sie das als oberste Dienstherrin wahr?

Auch bei den Staatlichen Museen wird in der Krise wacker gearbeitet. Bei der Digitalisierung liegen sie im weltweiten Vergleich aber in der Tat zurück. Deshalb haben wir zweistellige Millionensummen für das von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz moderierte Projekt „Museum 4.0“ bewilligt, mit sehr tollen Angeboten.

Die Evaluation der Stiftung Preußischer Kulturbesitz soll demnächst vorgestellt werden. Was erhoffen Sie sich davon?

Es geht um Tradition, um Konstruktion, um die Governance-Strukturen, den Geist und das Selbstverständnis. Das ist ein Riesenauftrag an den Wissenschaftsrat. Die Ergebnisse sollen Mitte Juli veröffentlicht werden. Ich erhoffe mir einen Durchbruch bei der Frage, welche Kulturstiftung Deutschland in seiner Hauptstadt braucht.

Es fängt beim Namen an, geht über die Finanzausstattung bis hin zur Rechtsform. Die SPK hatte seit den Fünfzigerjahren ihre Berechtigung, aber ist sie so noch zeitgemäß in einer globalisierten Welt? Wir führen ja gerade eine große Diskussion über Denkmale und Traditionen. Auch in Bezug auf die Stiftung hoffe ich auf eine breite Debatte, im Parlament und in der Öffentlichkeit. Mit ehrlichen Fragen und ehrlichen Antworten, auch wenn es unbequem wird.

Das Gespräch führte Christiane Peitz.