In der Gemäldegalerie von Venedig träumen

Um zehn Uhr an diesem noch sonnigen Dienstag, da die Gemäldegalerie ihre Zwangspause beendet, lassen sich die Menschen, die ins Museumsensemble des Kulturforums wollen, an zwei Händen abzählen. Nur: Ist das hier an einem Wochentag um diese Uhrzeit nicht immer so?

Trotzdem: Es ist herrlich, in den meisten der über dreißig Räume der Gemäldegalerie allein zu sein, bis auf das Aufsichtspersonal, versteht sich, und sich in Ruhe den vielen Rembrandts widmen zu können. Oder sich mit den Gemälden von Canaletto, Francesco Guardi oder Francesco Albotto nach Venedig zu träumen.

Nach und nach füllen sich die Räume – ob das an einem x-beliebigen Wochentag sonst auch so war? Sechzig, siebzig Leute würde man reinlassen, heißt es am Eingang. Man habe ja Zeitfenster beim Online-Ticketverkauf eingerichtet, und an die würde man sich auch halten bei spontanen Besucherinnen und Besuchern, die zur Kasse kommen.

In den beiden kleinen Raffael-Räumen, dem mit Raffaels Madonnenbildern und dem mit den wunderbaren, aus dem 19. Jahrhundert stammenden Radierungen aus dem Leben Raffaels von dem Göttinger Künstler Johannes Riepenhausen, wird es dann auch enger, vergleichsweise. Wie gehabt ist in der Gemäldegalerie natürlich alles viel zu viel.

Die Pop-Art wirkt arg blass

Es braucht Zeit, um sich zu orientieren, zu durchschauen, was extra und neu arrangiert wurde, was ständig am selben Platz hängt, man muss eine Auswahl treffen. Ja, und dann ist da noch der Nachklapp zur Mantegna/Bellini-Ausstellung und in der Wandelhalle die große Skulpturen-Installation des britischen Bildhauers Anthony Caro, die hier naturgemäß wie ein Fremdkörper wirkt.

Das ist nebenan in der „Pop on Paper“-Ausstellung anders. Hier präsentiert das Kupferstichkabinett seine Sammlung von Pop-Art-Druckgraphiken. Vor den Lichtenstein-Comic-Strips oder den Warhol-Campbell’s-Dosen-Siebdrucken ist ordentlich was los. Knallt eben, alles schön bunt.

Doch wirkt dieser Pop arg blass, scheint er seine Zeit gehabt zu haben. So ein Frauenporträt von Domenico Veneziano aus dem 15. Jahrhundert, Porträts, die Künstler wie Lotto oder Botticelli gemalt haben, sie strahlen viel mehr, sind glamouröser auch auf ihren Oberflächen, halten ewig.

Was jemand wie Andy Warhol nur zu gut wusste. Es braucht jedenfalls nach einem gut zweistündigen Besuch der Gemäldegalerie keinen Pop auf dem Papier mehr. Gegen Mittag lässt sich bei nun wolkenverhangenem Himmel konstatieren: business as usual am Kulturforum, wie gut! Gerrit Bartels

[Gemäldegalerie, Kulturforum, Di-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr.]