Im Martin Gropius Bau geht es um Geschenke und Rituale

Ich bin die Nummer 96. Wir freuen uns, dass wir endlich wieder geöffnet haben, sagt der Museumswärter und strahlt, soweit sich das hinter seinem Mundschutz erkennen lässt. 145 Besucher dürfen sich gleichzeitig in den beiden Ausstellungen im Gropius Bau aufhalten. Über den Tag verteilt können es also bis zu tausend Besucher werden, je nach Aufenthaltsdauer. Am ersten Nachmittag sind es längst nicht so viele, gut so, das Haus ist im Probierstadium, mit 16-seitiger Maßnahmen-Broschüre und unbesetzter Garderobe, auf eigenes Risiko. Kurze Wartezeit im Erdgeschoss, auch gut so.

[Gropius Bau, Sa-Mi 10 - 19 Uhr, Do/Fr 20-21 Uhr.]

Gebremstes Leben, Entschleunigung, Intensität. Wie still ein Foto sein kann, stellt man später im zweiten Stock fest. Ich bin allein mit den Fotografien des Berliner Nigerianers Akinbode Akinbiyi, afrikanisches Viertel im Wedding, Straßen in Lagos, keine Menschenmengen, sondern flüchtige Gestalten, Schilder, Einzelgänger, höchstens Autogedrängel am Busbahnhof.

[Die Coronavirus-Krise ist auch für die Politik eine historische Herausforderung. Jeden Morgen informieren wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, in unserer Morgenlage über die politischen Entscheidungen, Nachrichten und Hintergründe. Zur kostenlosen Anmeldung geht es hier.]

Der Lärm der Welt wie verschluckt, leise surrt die Klimaanlage. Die National Gallery in London bietet online Fünf-Minuten-Mediationen vor einzelnen Gemälden an, hier kann ich mich analog vertiefen, verlieren. Bilder haben es nicht eilig, schönes Geschenk.

Unten, bei Lee Mingwei, geht es in allen Sälen um Geschenke und Rituale. Im ersten Raum stehen drei hohe, halbtransparente Kabinen. Schuhe aus, bitte eintreten, man kann einen Brief schreiben, eine Frage, eine Erklärung, eine Entschuldigung, etwas, das man schon lange mal los werden wollte

Das dauert ein bisschen, deshalb der kleine Stau, mehr als drei Personen dürfen nicht in den Raum. Ich schreibe an eine Kollegin, mit der das Tischtuch zerschnitten ist, klebe den Umschlag zu. Die Briefe werden am Ende der Ausstellung gemeinsam verbrannt.

Immersion in Zeiten der Kontaktsperre

Bitte warten, noch mal, in den Ecksälen dürfen es fünf Menschen gleichzeitig sein, aber die Videoinstallation dauert eine Dreiviertelstunde. Wer will, bewirbt sich für ein Dinner oder eine Übernachtung im Museum, mit dem Künstler oder einem Gropius-Bau-Mitarbeiter, das entscheidet.

Nein, das mit Dinner geht derzeit noch nicht, stattdessen darf es eine virtuelle Teestunde sein. Immersion in Zeiten der Kontaktsperre.

Alle so geduldig hier. Man ertappt sich bei einem verwegenen Wunsch: Kann nicht ganz Berlin ein Museum werden, solange das Virus freie Bahn hat? Mit diskretem, freundlichem Wachschutz, der auf den Abstand und die Besucherzahl achtet, mit Piktogrammen auf Bänken und Sofas wie in Lee Mingweis „Living Room“, die um „Max. 1“ Person bitten? Mit aufmerksamen, umsichtigen Begegnungen?

Vier Räume weiter fragt eine Opernsängerin, ob sie einem ein Lied von Schubert schenken darf. Konzert für eine Person: Hier der Stuhl für die Zuhörerin, in der Mitte eine Garderobenstange auf Rollen mit Plexiglasscheibe, auf der anderen Seite die Sängerin. Zögernd, leise, ihre Stimme flattert bis in den Lichthof. Das riesige Sandbild unter dem Glasdach wird am Ende weggefegt werden. Die Zeit rieselt in diesen Tagen. Christiane Peitz