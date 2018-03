Sie haben in einem Video mit der amerikanischen Musikerin St. Vincent getanzt. Das sah lässig aus.



Das war aus der Not geboren. Ich habe mich am Set gelangweilt…

Langeweile? Sie sind doch immer beschäftigt! Jetzt zum Beispiel bringen Sie ein Album heraus und sind gleichzeitig auf Tour mit einer Vortragsreihe: „Reasons to be Cheerful“ (Gründe, guter Dinge zu sein) Wie kam es eigentlich dazu?



Als ich damals die Rhythmus-Spuren von Brian Eno eingesammelt habe, da fing ich zeitgleich an, noch andere Dinge zu sammeln: Dinge, die mir Hoffnung gaben, die mich optimistisch stimmten. Manchmal war ich Zeuge dieser Dinge – zum Beispiel in einer Favela in Brasilien, wo ein Bibliotheksprojekt die Kriminalitätsrate fallen ließ, oder in Bogotá, wo ein Busspur-System den Verkehr umgekrempelt hat. Manchmal habe ich aber auch nur über diese Dinge gelesen.

Sie sind leidenschaftlicher Fahrradfahrer.



Das ist natürlich in Städten wie Kopenhagen oder Berlin nichts Spektakuläres. In New York aber schon. Ich habe mit dem Fahrrad viele Städte dieser Welt ganz neu erschlossen. Du bekommst ein anderes Gefühl für jede Stadt, wenn Du nach und nach mit dem Fahrrad deine Kreise ziehst.

Welche Erkenntnisse haben Sie auf Ihrer Vortragsreihe denn mit nach Berlin gebracht?



Für Europäer ist es vielleicht gut zu wissen, dass es selbst in den konservativen Regionen der USA Menschen gibt, die sich für grüne Themen interessieren. Der Bürgermeister von Georgetown in Texas – ein waschechter Republikaner – hat komplett auf Windenergie umgestellt. Er hat erkannt, dass Nachhaltigkeit langfristig mehr bringt als kurzfristiger Öl-Profit.

Welche Hoffnungen verbinden Sie denn mit der Musikbranche? Vor fünf Jahren haben sie da noch schwarz gesehen. „Das Internet wird uns aller Kreativität berauben“, sagten Sie in einem Interview.



Da muss ich mich korrigieren. Ich glaube, die Menschen sind immer noch kreativ. Die Leidenschaft und der Drang, kreativ zu sein, sterben nicht aus. Aber das Internet macht es schwerer, von dieser Kreativität zu leben.

Während Ihre Vortragsreihe ein Sammelsurium an Lösungsvorschlägen für die Probleme der Welt ist, gibt es auf ihrem Album mehr Fragen als Antworten.



Das stimmt. Ich mag Fragen. Meine Freunde nervt das manchmal. Wir reden über etwas und ich habe gleich eine Handvoll Fragen.

Gibt es deshalb vielleicht auch so viele Tiere in Ihren Songs? Aus der Sicht von Tieren ergeben sich schließlich viele Fragen zum Zustand der Menschheit.



Oh, ja! Aus der Sicht von Hühnern, Schweinen und Eseln ist die Welt nochmal ein anderer Ort!

„American Utopia“ erscheint am 9.3. bei Nonesuch. Konzert: Tempodrom, 27. Juni