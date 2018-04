Die deutsche Musikbranche kommt an diesem Donnerstagabend in Berlin zur Vergabe der diesjährigen Echos zusammen. In der Messe Berlin wird die wichtigste Auszeichnung der deutschen Musikindustrie in 22 Kategorien an Stars aus dem In- und Ausland vergeben. Insgesamt gibt es 90 Nominierte, mit je vier Nominierungen die besten Chancen haben der britische Sänger Ed Sheeran und der deutsche Rapper Bausa.

Große Kritik gab es im Vorfeld an der Nominierung der beiden Rapper Kollegah und Farid Bang, unter anderem der Zentralrat der Juden und das internationale Auschwitz-Komitee waren empört (mehr dazu können Sie hier lesen, auch der Podcast beschäftigt sich mit dem Thema).

Echo-Tickets sofort ausverkauft

Davon abgesehen soll der Echo in weiten Teilen eher harmonisch klingen. In der Kategorie "Album des Jahres" konkurrieren die Rapper mit ihrem Album „Jung, brutal, gutaussehend 3“ unter anderem mit Helene Fischer und „The Kelly Family“, die mit „We got love“ dabei waren. Als Hit des Jahres wird der Ohrwurm „Despacito“ mit drei Nominierungen als Favorit gehandelt, aber auch Bausa „Was du Liebe nennst“ und Ed Sheeran „Perfect“ gehen optimistisch an den Start.

Adel Tawil und Peter Maffay gehören zu den Nominierten in der Kategorie „Künstler National“, Yvonne Catterfeld, Alice Merton und Lina müssen unter anderem die „Künstlerin National“ unter sich entscheiden. Seit 1992 wird der Echo von der Deutschen Phonoakademie, dem Kulturinstitut des Bundesverbandes der Musikindustrie (BVMI), verliehen an die jeweils erfolgreichsten nationalen und internationalen Musikkünstler.

In den vergangenen Jahren zählten vor allem allseits vertraute Namen zu den Abräumern, Helene Fischer natürlich, aber auch Udo Lindenberg und Herbert Grönemeyer, Die Toten Hosen, Lady Gaga, Robbie Williams und Pink Floyd.

Udo Lindenberg, Echo-Preisträger 2017 Foto: picture alliance / dpa / Clemens Bilan

Judith Holofernes, Mark Foster und Gentleman stehen auf der Bühne

Die Tickets für den "Echo" sind immer blitzschnell ausverkauft. Obwohl Deutschlands wichtigster Preis für die U-Musik aus der Messe auch live im Fernsehen übertragen werden sollte, diesmal ab 2015 bei VOX, locken die Stars, die live auf der Bühne zu sehen sind. Für Donnerstagabend hatten sich unter dem Motto „Von Musikern für Musiker“ unter anderem Teenie-Favoriten wie „Die Lochis“ und Rea Garvey, außerdem The BossHoss, Judith Holofernes, Mark Foster und Gentleman sowie Poetry Slammerin Julia Engelmann als „Presenter“ also als Laudatoren oder auch Präsentatoren der geschwungenen Skulpturen vorbereitet.

Es gibt weniger Trophäen zu gewinnen

Rea Garvey & Kool Savas ist auch als Live-Auftritt gebucht. Die Veranstalter vom Bundesverband Musikindustrie (BMVI) freuen sich besonders über die Zusagen von Kylie Minogue, Jason Derulo, Rita Ora & Liam Payne, Luis Fonsi, Mark Forster & Gentleman und Super-Abräumerin Helene Fischer sind unter anderem für musikalische Darbietungen gebucht.

Mehr zum Thema Kollegah und Farid Bang beim Echo Den Echo kann man sich sparen

Die Zahl der Preise ist schon etwas reduziert worden. 22 Trophäen sollen es im Laufe des Abends auf die Barden herabregnen, es waren auch schon mal 31. Mit jeweils vier Nominierungen sind der britische Liedermacher Ed Sheeran und Bausa die aussichtsreichsten Kandidaten auf Hauptrollen bei der Preisübergabe. Echos gibt es traditionell für kommerziellen Erfolg. Allerdings zählt neben dem Platz auf der Shortlist auch das Votum der 550 Fachjury-Mitglieder.