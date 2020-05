Die jamaikanische Sängerin Millie Small, die mit ihrem Song „My Boy Lollipop“ in den 60er Jahren einen Welthit landete, ist tot. Sie sei nach einer Erkrankung am Dienstag friedlich in London gestorben, teilte ihre frühere Plattenfirma Island Records am Mittwoch mit. Small wurde demnach 72 Jahre alt. Zuvor hatte Island Records-Gründer Chris Blackwell der Zeitung „Jamaica Observer“ ihren Tod bestätigt. Die Sängerin hinterlässt eine Tochter.

„My Boy Lollipop“ war laut Blackwell der erste jamaikanische Song, der es in die britischen und amerikanischen Hitparaden schaffte. In Großbritannien und den USA landete er 1964 auf Platz zwei der Charts. Mit ihrem Hit habe Millie Small einem breiten Publikum die Ska-Musik vorgestellt, hieß es in der Mitteilung.

„Millie hat die Tür für jamaikanische Musik in der ganzen Welt geöffnet“, erklärte Blackwell. „Ich bin mit ihr um die Welt gereist, weil man überall wollte, dass sie auftritt.“ (dpa/TSP)