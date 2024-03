Nach Montage der Propheten-Skulptur auf der Schlosskuppel Von Anfang an ein erzkonservatives Projekt

Die erste Nachbildung einer Prophetenfigur wird auf der Schlosskuppel montiert. Und dank der unermüdlichen Rechercheenergie des Kasseler Architekten Philipp Oswalt wird am gleichen Tag bekannt, dass in den Spenderlisten des Fördervereins weitere Rechtsradikale, Nationalisten, AfD-Anhänger und evangelikale Christen identifiziert werden konnten. Es drohe, so Oswalt, die Kaperung des Humboldtforums durch „Rechte“, Nationalisten und fundamentalistische Christen.