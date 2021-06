Christian Spuck übernimmt ab der Spielzeit 2023/24 die Intendanz des Berliner Staatsballetts. Spuck folgt auf die frühere Doppelspitze Sascha Waltz und Johannes Öhman, die im Januar 2020 zurücktraten, nach nur einem gemeinsamen Jahr als Co-Intendanten. Seitdem leitete Christiane Theobald das Berliner Staatsballett übergangsweise. Christian Spuck wird sie bereits ab der Spielzeit 2022/2023 beratend unterstützen.

Christian Spuck soll das Profil des Ensembles des Berliner Staatsballetts weiterentwickeln, heißt es in einer Pressemitteilung, und zwar sowohl national wie auch international. Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) begrüßt den Neuzugang: "Ich bin überzeugt davon, dass seine Wahl für Berlin und für das Staatsballett ein großer Gewinn ist", so Lederer.

Christian Spuck, geboren 1969 in Marburg, absolvierte seine Tanz-Ausbildung an der John Cranko Schule in Stuttgart, wurde danach Mitglied des Stuttgarter Staatsballetts und dann dort Hauschoreograf. 2013 wechselte er als Direktor zum Ballett Zürich, das 2020 unter seiner Leitung als "Kompanie des Jahres" ausgezeichnet wurde. Er gewann im Laufe seiner Karriere etliche weitere Auszeichnungen. (tsp)