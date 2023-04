Netflix-Show voller absurder Anekdoten Mae Martins Comedy-Special „Sap“

Seit einer Weile gibt es unter westlichen Comedians den Trend queeres Leben zu thematisieren. Besonders gern werden dabei trans Personen lächerlich gemacht. Ricky Gervais, Dave Chappelle und Lisa Eckart sind prominente Beispiel für diese zweifelhafte Mode. Dass Angehörige der LGBTIQ-Community über deren Späße meist nicht lachen können, ist ihnen egal – jede Minderheit habe schließlich das Recht veralbert zu werden.

Für den nicht-binären kanadischen Comedystar Mae Martin führt dieser Kontext dazu, dass es fast unmöglich ist beim ersten großen TV-Solo nicht darauf Bezug zu nehmen. Wobei Martin, bekannt geworden mit der queeren Rom-Com-Serie „Feel Good“, damit in der Netflix-Show „Sap“ bis zum letzten Drittel wartet. Zunächst geht es vor einer imposanten Waldkulisse um skurrile Familienanekdoten, schräge Erlebnisse in einer Drogen-Rehagruppe für Jugendliche oder eine zufällige Wiederbegegnung mit einer Ex-Freundin. Martins Humor ist dabei nie auf eine einzelne Pointen-Punchline ausgerichtet, sondern funktioniert eher als langsam ins Absurde abdriftende Erzählung, wobei die Perspektive stets eine verletzlich-intime ist.

So verhält es sich auch mit dem Segment zu den transfreindlichen Kollegen. Ohne einen anklagenden Ton anzuschlagen, wird Mae Martin gleichwohl sehr persönlich. „Ich will mich nicht unbedingt als nicht-binär oder trans bezeichnen, ich bin einfach so, und etwas anderes zu behaupten wäre bizarr“, sagt Martin. „Ihr müsst mir einfach glauben, dass ich weiß, wer ich bin.“ Seit einer Mastektomie und der Verabreichung geringer Testosteron-Dosen fühlt Martin sich mit 35 glücklicher denn je – aber: „Es ist nicht so, dass ich sooo glücklich bin. Ich hüpfe auch nicht herum. Es ist wirklich nur die Abwesenheit von Qualen.“ Und sicher kein Witzthema.