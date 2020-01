Der Zeitpunkt ist mit Bedacht gewählt: Während der amerikanische Filmproduzent Harvey Weinstein am gestrigen Montag zum Auftakt des New Yorker Prozesses in Manhattan erschien, hat ebenfalls die Staatsanwaltschaft in Los Angeles den früheren Hollywoodmogul weiterer mutmaßlicher Sexualverbrechen formal beschuldigt.

Der 67-Jährige soll im Februar 2013 eine Frau vergewaltigt und einen Tag später eine weitere Frau sexuell genötigt haben.

„Wir glauben, die Beweise werden zeigen, dass der Beschuldigte seine Macht und seinen Einfluss nutzte, um Zugang zu seinen Opfern zu bekommen und gewaltsame Verbrechen gegen sie zu begehen“, erklärte Staatsanwältin Jackie Lacey.

Die Höchststrafe läge bei 28 Jahren

Die Staatsanwaltschaft der Filmmetropole beschuldigt Weinstein, am 18. Februar 2013 in das Hotelzimmer einer Frau eingedrungen zu sein und diese vergewaltigt zu haben. Am folgenden Abend habe Weinstein eine andere Frau in einer Hotelsuite in Beverly Hills sexuell angegriffen. Die Vorwürfe lauten unter anderem auf Vergewaltigung, erzwungenen Oralverkehr und gewaltsame sexuelle Penetration.

Falls es im Prozess zu einer Verurteilung kommt, läge die Höchststrafe bei 28 Jahren. Die Staatsanwaltschaft will eine Kaution in Höhe von fünf Millionen Dollar festlegen lassen, die Kaution für den Prozess in New York betrug eine Million Dollar.

Die Bekanntgabe der formalen Beschuldigung - der in der Regel ein Prozess folgt - kommt just am Tag der Prozesseröffnung in New York einem Paukenschlag gleich. Justizexperten wie der Strafverteidiger Josh Schiffer erklärten, die Staatsanwaltschaft von L.A. gehöre mit rund tausend Juristen zu einer der größten Behörden dieser Art in den USA.

Die formale Beschuldigung sei gewiss vor den Weihnachtsfeiertagen vorbereitet und nun gezielt veröffentlicht wurden. „Das Datum ist maßgefertigt seitens der Ankläger“, so Schiffer.

Am State Supreme Court in New York, das Anklage wegen Vergewaltigung im Jahr 2013 sowie wegen Nötigung einer früheren Produktionsassistentin im Jahr 2006 erhoben hat, waren am Montag zunächst Verfahrensfragen behandelt worden.

Die Suche nach Geschworenen wird schwer

Ab Dienstag geht es um die Wahl der insgesamt zwölf Geschworenen. Sie dürfen nicht befangen sein, nicht beeinflusst von der öffentlichen Meinung. Angesichts des Medienzirkus seit Bekanntwerden des Weinstein-Skandals im Oktober 2017 keine leichte Voraussetzung.

Mehr als 80 Frauen - darunter Hollywoodstars wie Angelina Jolie, Salma Hayek und Gwyneth Paltrow - werfen dem früher sehr mächtigen Produzenten jahrzehntelanges sexuelles Fehlverhalten vor. In den meisten Fällen sind die Vorwürfe aber verjährt oder die mutmaßlichen Opfer haben keine Anzeige erstattet. Die Enthüllungen haben unter anderem die weltweite MeToo-Bewegung ausgelöst. (mit AFP)