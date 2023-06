Neue Chefin für die Mercedes-Benz Art Collection Anne Vieth folgt auf Renate Wiehager

Die Mercedes-Benz Art Collection bekommt eine neue Leiterin. Zum 1. Juli tritt Anne Vieth die Nachfolge von Renate Wiehager an. Die 64-jährige Ausstellungsmacherin hatte die Kunstsammlung des Automobilherstellers bereits im März verlassen, um sich anderen Aufgaben zu widmen. Wiehager hat die Mercedes-Benz Art Collection 22 Jahre lang betreut und ausgebaut. Derzeit umfasst die Sammlung rund 3000 Werke, die an den Standorten des Unternehmens, aber auch als Leihgaben in internationalen Museen gezeigt werden.

Die neue Leiterin Anne Vieth ist derzeit Kuratorin am Kunstmuseum Stuttgart. Die 43-Jährige hat in Hamburg Kunstgeschichte, Germanistik und spanische Literaturwissenschaften studiert und sich auf Klassische Moderne und Gegenwartskunst spezialisiert. Nach einem Volontariat an der Kunsthalle Mannheim war sie dort zunächst wissenschaftliche Assistentin der Direktorin Ulrike Lorenz, bevor sie nach einer Zwischenstation an den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 2016 schließlich ans Kunstmuseum Stuttgart kam.

In den vergangenen Jahren hat sie hier unter anderem eine Ausstellung zu dem früh verstorbenen US-amerikanischen Maler Patrick Angus kuratiert oder eine Sonderschau zum Thema Wände. Auch die Einzelausstellung von Wolfgang Laib, die Mitte des Monats eröffnet wird, hat sie betreut.

Fortan wird Anne Vieth eine der größten Unternehmenssammlungen im Land leiten. Diese wurde 1977 gegründet, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Künstlern aus dem Südwesten wie Adolf Hölzel, Willi Baumeister oder Oskar Schlemmer lag. Renate Wiehager hat die Sammlung dann maßgeblich ausgebaut und internationalisiert. Zu den 800 Künstlerinnen und Künstlern zählen Andy Warhol, Keith Haring, Charlotte Posenenske oder Andrea Zittel. Schwerpunkte sind abstrakt-konstruktive Positionen sowie Auftragsarbeiten zu Automobilität, Design oder Konstruktion.

2003 initiierte Renate Wiehager auch eine Welttournee der Sammlung, die in Detroit, Singapur, Tokio, Südafrika und Südamerika Station machte. Schon damals war ihr die Vermittlung von Kunst ein Anliegen, weshalb sie ein Education-Programm auflegte und Schulen, Universitäten oder auch Kulturministerien kontaktierte. Zum Abschluss ihrer Tätigkeit zeigt Renate Wiehager derzeit im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart in der Automobil-Ausstellung Highlights aus der Kunstsammlung unter dem Titel „Moving in Stereo“.