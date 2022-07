Disney hat die Produktion von zwei weiteren Marvel-Superheldenfilmen der „Avengers“-Reihe angekündigt. „Avengers: The Kang Dynasty“ und „Avengers: Secret Wars“ sollen 2025 in die Kinos kommen, wie der Präsident der Marvel Studios, Kevin Feige, am Samstag auf der Comicmesse Comic-Con in San Diego verkündete.

Demnach sollen die Filme an den Erfolgsstreifen „Avengers: Endgame“ aus dem Jahr 2019 anknüpfen.

Die Marvel-Filme gehören zu den erfolgreichsten Filmproduktionen der vergangenen Jahre. „Avengers: Endgame“ war mit mehr als 2,79 Milliarden Dollar kurzzeitig der umsatzstärkste Film aller Zeiten.

Disney kündigte außerdem eine ganze Reihe weiterer Filme an, darunter „Thunderbolts“ und „Fantastic Four“ für 2024 und „Blade“ für November 2023. Die Marvel-Produktion „Captain America: New World Order“ soll im Mai 2024 in die Kinos kommen. (AFP)