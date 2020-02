Filmbranche will Ökosiegel einführen

Die Filmbranche will mit einem freiwilligen Ökosiegel den Klimaschutz bei Fernseh- und Kino-Produktionen vorantreiben. So sollen Filmdrehs künftig unter anderem mit Ökostrom, weniger Flug- und Pkw-Reisen und dem Verzicht von Einwegplastik klimaverträglicher gestaltet werden. Ein entsprechendes Zertifikat solle ab Sommer bundesweit an den Start gehen, kündigten Ministerialdirektor Günter Winands, Amtschef der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, sowie der Arbeitkreis „Green Shooting“ am Montag anlässlich der Berlinale in Berlin an.



„Wir stehen alle in der Verantwortung, unseren ökologischen Fußabdruck und die negativen Auswirkungen unseres Handelns zu minimieren“, sagte Winands. Für das neue Ökosiegel stehe noch keine Name fest. Zunächst sei eine Pilotphase geplant. Darauf aufbauend sollen später verbindliche Nachhaltigkeitskriterien für die Filmförderung des Bundes eingeführt werden. (epd)