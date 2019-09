Was ist los zur Berlin Art Week, worüber diskutiert die Szene, wer kommt in die Stadt, wo gibt's attraktive Museumsjobs und welche Ausstellungen und Vernissagen sollte man nicht verpassen – all das erfahren Sie im neuen Newsletter BERLINER Kunst. Alle 14 Tage bringen wir das Wichtigste aus den Ausstellungsräumen, Ateliers, Museen und Galerien der Stadt auf den Punkt. Von Kunsthandel bis Ateliernotstand – wir blicken hinter die Kulissen, zeigen die prägenden Köpfe der Stadt und geben Tipps: zu junger Kunst, die uns aufgefallen ist und neuen Ausstellungsorten, die sich lohnen.

Den Newsletter Berliner Kunst gibt es kostenlos. Jetzt anmelden unter www.tagesspiegel.de/berliner-kunst