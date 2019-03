Nick Waterhouse (Innovative Leisure)

Der Mann zeigt Kante. Ein freundlicher Retro-Bär ist Nick Waterhouse nicht. Seine Abscheu gegen das digitale Heute kommt mit krachendem R’n’B der Schule von 1956 und klaren Ansagen in den Texten daher. Dass Waterhouse sein viertes Album nach sich selbst benannt hat, ergibt Sinn: Er ist angekommen, weiß wer er ist und was er kann. Andreas Müller, Moderator

Sasami (Domino Records/ Goodtogo)

Die aus Los Angeles stammende Multi-Instrumentalistin und Ex-Keyboarderin der Band Cherry Glazerr, Sasami Ashworth, vertont auf ihrem Solodebüt Tagebucheinträge und Briefe, die zwar geschrieben, aber nie abgeschickt wurden. Sasami verpackt sie in teilweise bissige Rock-Hymnen und wirft so seelischen Ballast über Bord. Elissa Hiersemann, Radio eins

Dido: Still On My Mind (BMG)

Wer im Gespräch bleiben will, tut gut daran, alle zwei Jahre ein neues Album zu veröffentlichen. Dido hat da noch nie mitgespielt, und zwischen dem neuen und dem letzten Langspieler liegen sechs Jahre. Aber zieht Didos genügsame, heimelige Melancholie auch noch in Zeiten, in denen die Welt auf dem Kopf zu stehen scheint? Und war sie nicht immer mehr Single- statt Albumkünstlerin? Christoph Reimann, Musikjournalist

Stella Donnelly: Beware of the Dogs

Mehr zum Thema Nick Waterhouse live in Berlin Retter der Teenage-Rebellion-Party

(Secretly Canadian) Selbstbewusste Songwriterinnen, die gegen die betonierten Verhältnisse anklampfen, kann es nicht genug geben. Von daher begrüßt man auch das Debüt der 26-jährigen Australierin mit Vorfreude. Stella Donnellys Stimme transportiert manchmal fast zu viel mädchenhafte Koketterie, was aber die aufmüpfigen Texte umso nachhaltiger einsickern lässt. Jörg Wunder, Tagesspiegel