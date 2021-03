Noga Erez: Kids (City Slang)

Zusammen mit ihrem Lebensgefährten und Produzenten Ori Rousso macht die israelische Sängerin und Songschreiberin Noga Erez auf ihrem zweiten Album immer wieder das Private öffentlich. Mittels Hip-Hop, R’n’B und großer Songwriterinnenkunst sprengt sie dabei den Electropop-Rahmen des Debüts. Ein Quantensprung. Torsten Groß, Moderator

Xiu Xiu: Oh No (Polyvinyl)

Das fatale (und zugleich schöne) an der Musik von Jamie Stewart ist, dass man ihr seine unerfüllte Sehnsucht nach Glück anhört. Auf „Oh No“ tritt er bei jedem Song mit einem anderen Gast in den Dialog, und lässt so unter anderem Sharon Van Etten, Chelsea Wolfe und Owen Pallett zu kongenialen Partner:innen seines dunklen Evangeliums werden. Thomas Venker, Kaput Magazin

Serpentwithfeet: Deacon (Secretly Canadian)

Josiah Wise alias Serpentwithfeet zelebriert auf seinem zweiten Album einen Gottesdienst für die schwarze schwule Liebe. In den von Zärtlichkeit durchströmten R’n’B- Songs scheinen immer wieder die Gospelwuzeln des US-Amerikaners durch. Eine beruhigende und bereichernde Hörerfahrung. Nadine Lange, Tagesspiegel