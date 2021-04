Das Roadmovie „Nomadland“ ist mit drei Oscars in Hauptkategorien der Gewinner dieses Jahres: Das Werk wurde zum besten Film gekürt, die aus China stammende Filmemacherin Chloé Zhao bekam die Regie-Trophäe und Frances McDormand den Preis für die beste weibliche Hauptrolle.

„Nomadland“ erzählt von einer Frau (gespielt von McDormand), die aus wirtschaftlicher Not ihr Hab und Gut in ein Auto lädt und als Nomadin durch die USA zieht. Für die Schauspielerin ist es bereits der dritte Oscar ihrer Karriere. Mit Zhao wurde erst zum zweiten Mal in der 93-jährigen Oscar-Geschichte eine Frau mit dem Regie-Oscar geehrt.

[Lesen Sie alle Geschehnisse der Oscar-Nacht in unserem Liveblog nach.]

Als bester Hauptdarsteller wurde Anthony Hopkins für seine Rolle eines demenzkranken Mannes in „The Father“ geehrt. Der 83-jährige Brite konnte den zweiten Oscar seiner Karriere jedoch nicht persönlich in Empfang nehmen.

Daniel Kaluuya gewinnt als bester Nebendarsteller

Yuh-Jung Youn bekam den Oscar als beste Nebendarstellerin. Die 73-jährige Südkoreanerin wurde für ihre Leistung in „Minari - Wo wir Wurzeln schlagen“ ausgezeichnet. Darin spielt sie die Großmutter einer koreanischen Familie in den USA. In der männlichen Variante dieser Kategorie gewann der Brite Daniel Kaluuya.

Daniel Kaluuya mit seinem Oscar als bester Nebendarsteller. Foto: REUTERS/Chris Pizzello

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Der 32-Jährige wurde für seine Leistung in „Judas and the Black Messiah“ ausgezeichnet. Er spielt in dem Film über die Black Panther Party in den 1960er Jahren den Bürgerrechtler und Aktivisten Fred Hampton. Dieser Film bekam auch den Oscar für den besten Song: „Fight For You“ von H.E.R., Dernest Emile II und Tiara Thomas.

Die deutschen Oscar-Hoffnungen erfüllen sich nicht

Mit weiteren Preisen wurden ebenfalls Filme über Nicht-Weiße gewürdigt: Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal und Jamika Wilson etwa gewannen in der Sparte Make-up/Frisur für das Musikdrama „Ma Rainey's Black Bottom“ über die schwarze Sängerin Ma Rainey. Für das beste Kostümdesign wurde Ann Roth ausgezeichnet - für denselben Film.

Mia Neal, Jamika Wilson and Sergio Lopez-Rivera, Gewinner für Make-Up und Hairstyling für "Ma Rainey's Black Bottom". Foto: REUTERS/Chris Pizzello

Die deutschen Oscar-Hoffnungen erfüllten sich diesmal nicht, obwohl gleich drei deutsche Koproduktionen im Rennen waren. Den Auslands-Oscar sicherte sich die dänische Sozialsatire „Der Rausch“ von Regisseur Thomas Vinterberg. Darin spielt Mads Mikkelsen einen von vier Lehrern, die ein Trinkexperiment starten, das bald außer Kontrolle gerät.

Wegen der Corona-Pandemie hatte die 93. Verleihung der Academy Awards einen deutlich kleineren und dadurch auch intimeren Rahmen als sonst. Als Hauptschauplatz der Oscar-Show diente diesmal das historische Bahnhofsgebäude der Union Station in Los Angeles und nicht das große Dolby Theatre. Wegen der Reiseschwierigkeiten durch die Corona-Auflagen wurden einige Oscar-Kandidaten und Laudatoren auch von internationalen Standorten per Video zugeschaltet. (mit dpa)

Die wichtigsten Oscar-Kategorien im Überblick:

Bester Film

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari – Wo wir wurzeln schlagen

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Produzentin und Hauptdarstellerin Frances McDormand und die Regisseurin Chloé Zhao, die mit "Nomadland" die wichtigsten Preise... Foto: Chris Pizzello/AFP

Beste Regie

Thomas Vinterberg (Der Rausch)

David Fincher (Mank)

Lee Isaac Chung (Minari – Wo wir wurzeln schlagen)

Chloe Zhao (Nomadland)

Emerald Fennell (Promising Young Woman)

Bester Hauptdarsteller

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)

Anthony Hopkins (The Father)

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari)

Anthony Hopkins ist mit einem Oscar als bester Schauspieler ausgezeichnet worden. Foto: Alexandre Meneghini/dpa

Beste Hauptdarstellerin

Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom)

Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Frances McDormand gewann in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin". Foto: Tony Gentile/Reuters

Bester Nebendarsteller

Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7)

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Leslie Odom Jr. (One Night in Miami)

Paul Raci (Sound of Metal)

Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)

Beste Nebendarstellerin

Maria Bakalova (Borat Anschluss Moviefilm)

Glenn Close (Hillbilly Elegy)

Olivia Colman (The Father)

Amanda Seyfried (Mank)

Youn Yuh-jung (Minari)

Yuh-Jung Youn gewann einen Oscar als "Beste Nebenrolle" im Film "Minari". Foto: Chris Pizzello/AFP

Bestes adaptiertes Drehbuch

Sacha Baron Cohen and Co-Writers (Borat Anschluss Moviefilm)

Florian Zeller and Christopher Hampton (The Father)

Chloe Zhao (Nomadland)

Kemp Powers (One Night in Miami)

Ramin Bahrani (Der weiße Tiger)

Bestes Originaldrehbuch

Will Berson, Shaka King, Keith Lucas, and Kenny Lucas (Judas and the Black Messiah)

Lee Isaac Chung (Minari – Wo wir wurzeln schlagen)

Emerald Fennell (Promising Young Woman)

Derek Cianfrance, Abraham Marder, Darius Marder (Sound of Metal)

Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7)

Emerald Fennell gewann mit "Promising Young Woman" in der Kategorie "Beste Originaldrehbuch". Foto: Chris Pizzello/Reuters

Beste Kamera

Sean Bobbitt (Judas and the Black Messiah)

Erik Messerschmidt (Mank)

Dariusz Wolski (Neues aus der Welt)

Joshua James Richards (Nomadland)

Phedon Papamichael (The Trial of the Chicago 7)

Erik Messerschmidt gewann einen Oscar für die "Beste Kamera" ("Mank"). Foto: Chris Pizzello /AFP

Bester fremdsprachiger Film

Der Rausch

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vadis, Aida?