Oneohtrix Point Never: Oneohtrix Point Never (Warp Records/ Rough Trade)

Future Sound of the Past – könnte dieses Album von Daniel Lopatin alias Oneohtrix Point Never auch heißen. Lopatin feiert das analoge Radio auf seinem neuen Album. Klangkollagen auf Radioschnipseln und Tracks mit Gästen wie The Weeknd und Arca ergeben ein stimmiges Ganzes. Elissa Hiersemann, Radio eins

Sun Ra Arkestra: Swirling (Strut)

17 Jahre nach seinem Tod ist Sun Ra ein Popstar. Gefühlt erscheinen heute mehr Platten unter seinem Namen als zu Lebzeiten. Seine Kommune, das Arkestra, hat ihn überdauert, spielt so oft es geht live und hat nun ein Album mit neu eingespieltem Material veröffentlicht. Es geht um den Spirit dieser unglaublichen Geschichte, der kongenial fortgesetzt wird. Auch Sun Ras ewiger Sideman ist noch dabei: Saxofonist Marshall Allen, 96 Jahre alt! Andreas Müller, Moderator

All diese Gewalt: Andere (Glitterhouse)

Max Riegers Urteil über sein neues Werk ist vernichtend: „Ich finde das Album, so wie es jetzt geworden ist, furchtbar.“ Vier Jahre vertonte Selbstdekonstruktion liegen hinter dem Musiker von All diese Gewalt. Es ist ein zärtlicherer Rieger als jener, der bei Die Nerven am Mikrofon zetert. Über sphärische Klänge textet er unverstellt über Schmerz, Einsamkeit und Unsicherheit. Furchtbar gut. Hannes Soltau