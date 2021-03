Bei den mit Spannung erwarteten Nominierungen für die diesjährigen Oscars geht David Finchers Biopic "Mank" als Topfavorit ins Rennen. Der Schwarzweiß-Film über den Drehbuchautor Herman Mankiewicz und die Entstehung des Scripts von "Citizen Kane" ist eine Netflix-Produktion und erhielt 10 Nominierungen, darunter in den Kategorien "Bester Film", Regie. für Hauptdarsteller Gary Oldman und für Nebendarstellerin Amanda Seyfried.

Ebenfalls zu den Top-Titeln gehört mit 6 Nominierungen vor allem in den wichtigsten Kategorien Chloé Zhaos semifiktionales Sozialdrama "Nomadland" mit Frances McDormand in der Hauptrolle, das bereits bei den Golden Globes und bei den US-Kritikerpreisen zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat.

"Nomadland" geht als bester Film ins Rennen, außerdem sind die Regisseurin und Frances McDormand nominiert sowie die Adaption des gleichnamigen Buchs zum Filmscript. In "Nomadland" spielt McDormand eine Frau, die als Nomadin durch die USA fährt und zahlreiche Menschen trifft, die in Trailer und auf Campingplätzen eine prekäre Existenz führen. Die meisten dieser Protagonisten spielen sich selbst.

Frances McDormand spielt die Hauptrolle in "Nomadland" von Chloé Zhao. Foto: dpa/Searchlight Pictures

In der Sparte "Bester Film" sind außerdem das Drama „Minari - Wo wir Wurzeln schlagen“ über eine koreanisch-amerikanische Familie dabei, der Gerichtsthriller „The Trial of the Chicago 7“ (ebenfalls Netflix), das Musikdrama „Sound of Metal“ (Amazon), das Familiendrama „The Father“ sowie die Filmbiografie „Judas and the Black Messiah“.

Sie kommen ebenfalls auf jeweils sechs Nominierungen, allerdings mehr in den Nebenkategorien Als bester Film ist außerdem "Promising Young Woman" mit Carrey Mulligan dabei. Bei den Darstellern ist unter anderem Chadwick Boseman nominiert, für seine Hauptrolle in "Ma Rainey's Black Bottom". Boseman starb im August, er erhielt posthum im Februar bereits einen Golden Globe. Auch Viola Davis ist für die Titelrolle in dem Film im Rennen.

Der Schauspieler Chadwick Boseman war schon bei den Globes im Februar für seine Rolle im Musikfilm "Ma Rainey's Black Bottom" als... Foto: dpa/Christopher Polk

Viola Davis als Titelfigur in "Ma Rainey's Black Bottom". Foto: David Lee/NETFLIX

Im Fach "Beste Regie" treten mit Chloé Zhao und Emerald Fennell mit ihrem Debüt "Promising Young Woman" immerhin zwei Frauen an , das gab es noch nie in der Geschichte der Academy Awards. Die Oscars Academy wurde immer wieder für zu wenig Gendergerechtigkeit und mangelnde Diversität gescholten. Deshalb wurde es jetzt auch als positiv aufgenommen, dass mit Zhao and "Minari"-Regisseur Lee Isaac Chung ebenfalls gleich zwei Filmemacher asiatischer Herkunft bei der Regie nominiert sind.

Chloé Zhao, die 38-jährige Regisseurin von "Nomadland". Foto: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Und "Minari"-Darsteller Steven Yeun, bei den Hauptrollen im Rennen, ist der erste koreanischstämmige Schauspieler in dieser Kategorie. Das Branchenblatt "Variety" schrieb, es handele sich um die diverseste Darsteller:innen-Riege in der Oscar-Geschichte.

Ungewöhnlich ist außerdem, dass auch ein Europäer als bester Regisseur vorausgewählt wurde, der Däne Thomas Vinterberg für "Another Round".

Auch einige Filme mit deutscher Beteiligung haben Chancen auf eine Auszeichnung.

Bei den Auslands-Oscars sind gleich zwei dieser Werke nominiert: Das Drama „Quo Vadis, Aida?“ der in Berlin lebenden Regisseurin Jasmila Zbanic geht für Bosnien-Herzegowina ins Rennen , der Dokumentarfilm „Collective" über Korrpution im rumänischen Gesundheitsweisen entstand mit Beteiligung des MDR. Er ist außerdem als bester Dokumentarfilm nominiert.

Der deutsche Beitrag für den Auslands-Oscar, „Und morgen die ganze Welt“ von Regisseurin Julia von Heinz, war bereits bei der Vorauswahl ausgeschieden.

Die 93. Oscar-Verleihung findet am 25. April an zwei Orten statt, pandemiebedingt nicht als Gala mit physisch anwesendem Publikum. (dpa/chp)