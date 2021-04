Zu einem ungewohnten Frühlingstermin werden in der kommenden Sonntagnacht zum 93. Mal die Oscars verliehen - erstmals, wegen der Pandemie, in Los Angeles, London und Paris. Der Produkzent der Show, der Regisseur Steven Soderberg verspricht eine filmische Dramaturgie. Gäste werden anwesend sein, Entscheidung, die der Academy auch Kritik einbrachte. Aber nach über einem Jahr sehnt man sich wieder nach etwas Glamour und weniger Videokonferenzen. Auch wenn der rote Teppich in diesem Jahr wohl leer bleiben wird.

Die zehn Nominierungen ist David Finchers klassisches Hollywood-Biopic "Mank" rein zahlenmäßig der Favorit, die Academy hat ihre Vorbehalte gegen die Streamingdienste abgelegt. Allerdings hat Finchers netflix-Produktion mit Chloé Zhaos Gesellschaftsdrama "Nomadland" und dem Black-Panther Drama "Judas and the Black Messiah" auch starke Konkurrenz von den Studios.

Vielversprechend ist in diesem Jahr auch das Kandidatenfeld. In der Regie-Kategorie sind mit Chloé Zhao und Emerald Fennell (Promising Young Woman) zwei Frauen nominiert, hinzu kommt der koreanische Regisseur Lee Isaac Chung (Minari – Wo wir wurzeln schlagen). Gut möglich, dass endlich wieder eine Frau gewinnt - oder Lee Isaac Chung in die Fußstapfen von "Parasi

Die wichtigsten Nominierungen

Bester Film

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari – Wo wir wurzeln schlagen

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Beste Regie

Thomas Vinterberg (Der Rausch)

David Fincher (Mank)

Lee Isaac Chung (Minari – Wo wir wurzeln schlagen)

Chloe Zhao (Nomadland)

Emerald Fennell (Promising Young Woman)

Bester Hauptdarsteller

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)

Anthony Hopkins (The Father)

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari)

Beste Hauptdarstellerin

Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom)

Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Bester Nebendarsteller

Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7)

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Leslie Odom Jr. (One Night in Miami)

Paul Raci (Sound of Metal)

Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)

Beste Nebendarstellerin

Maria Bakalova (Borat Anschluss Moviefilm)

Glenn Close (Hillbilly Elegy)

Olivia Colman (The Father)

Amanda Seyfried (Mank)

Youn Yuh-jung (Minari)

Bestes adaptiertes Drehbuch

Sacha Baron Cohen and Co-Writers (Borat Anschluss Moviefilm)

Florian Zeller and Christopher Hampton (The Father)

Chloe Zhao (Nomadland)

Kemp Powers (One Night in Miami)

Ramin Bahrani (Der weiße Tiger)

Bestes Originaldrehbuch

Will Berson, Shaka King, Keith Lucas, and Kenny Lucas (Judas and the Black Messiah)

Lee Isaac Chung (Minari – Wo wir wurzeln schlagen)

Emerald Fennell (Promising Young Woman)

Derek Cianfrance, Abraham Marder, Darius Marder (Sound of Metal)

Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7)

Beste Kamera

Sean Bobbitt (Judas and the Black Messiah)

Erik Messerschmidt (Mank)

Dariusz Wolski (Neues aus der Welt)

Joshua James Richards (Nomadland)

Phedon Papamichael (The Trial of the Chicago 7)

Bester fremdsprachiger Film

Der Rausch (Dänemark, Regie. Thomas Vinterberg)

Better Days (China, Regie: Derek Tsang)

Collective (Rumänien, Regie: Alexander Nanau)

The Man Who Sold His Skin (Tunesien, Regie: Kaouther Ben Hania)

Quo Vadis, Aida? (Bosnien, Regie: Jasmila Žbanić)