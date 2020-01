Am Montag Nachmittag werden die Nominierten für die Academy Awards 2020 bekanntgegeben.

Brad Pitt und Laura Dern haben Chancen auf den Oscar als beste Nebendarsteller. Pitt wurde für seine Rolle als Stuntman in Quentin Tarantinos „Once Upon a Time in Hollywood“ nominiert, Dern für ihren Auftritt als Scheidungsanwältin in „Marriage Story“. In der Männerriege konkurriert Pitt unter anderem mit Al Pacino und Joe Pesci aus „The Irishman“.

Zu den fünf Anwärterinnen in der Frauenriege gehören auch Scarlett Johansson („Jojo Rabbit“) und Margot Robbie („Bombshell“). Das teilte die Oscar-Akademie am Montag mit.

Mehr lesen:

Hollywood triumphiert bei den Golden Globes, aber die Zukunft gehört anderen

Mehr zum Thema Kampf der Unterhaltungskonzerne Hollywood triumphiert bei den Golden Globes – die Zukunft gehört anderen

Debatte um den "Joker": Was darf Kino?