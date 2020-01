Renée Zellweger und Leonardo DiCaprio gehören zu den Nominierten für die Oscars als beste Hauptdarsteller. Zellweger wurde für ihre Rolle der Schauspielerin Judy Garland in dem Film „Judy“ als beste Hauptdarstellerin nominiert, DeCaprio für seine Rolle in dem Film „Once Upon a Time in Hollywood“ als bester Hauptdarsteller. Das teilte die Oscar-Akademie am Montag in Los Angeles mit.

Zellweger hat in ihrer Kategorie Konkurrenz von Charlize Theron („Bombshell“), Cynthia Erivo („Harriet“), Scarlett Johansson („Marriage Story“) und Saoirse Ronan („Little Women“). DeCaprio tritt gegen Antonio Banderas („Leid und Herrlichkeit“), Adam Driver („Marriage Story“), Joaquin Phoenix („Joker“) und Jonathan Pryce („Die zwei Päpste“) an.

Am Montag Nachmittag wurden die Nominierten für die Academy Awards 2020 bekanntgegeben. Hier im Video zum Nachverfolgen:

