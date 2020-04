Auch bei den Nibelungen kommt die Tarnkappe zum Einsatz. Siegfried luchst sie Alberich ab – eigentlich ist eine Cappa gemeint, ein Umhang. Josef K. und der Landvermesser sind undurchschaubaren Bürokratien ausgesetzt: Franz Kafka, der Meister des Obskuren, hat mit „Der Prozess“ und „Das Schloss“ zwei der berühmtesten Parabeln auf die Ohnmacht vor dem Thron des Unsichtbaren verfasst.

Das amerikanische Militär testet seit Jahren Tarn-Prototypen, die QuantumStealth-Technologie macht’s möglich. Keiner sieht mich, und doch bin ich da, ein Faszinosum. Und ein archaischer Instinkt. Der Jäger und sein Opfer, der Räuber und die Beute, beide versuchen, sich zu verstecken. Schon kleine Kinder schließen die Augen und wähnen sich sicher. Die älteren lesen Harry Potter, der sich mit dem Tarnumhang, einem Familienerbstück, vor bösem Zauber schützt.

Wer ohne sein Zutun unsichtbar bleibt, ist umgekehrt vollkommen machtlos. Eine Studie der Initiative „More in Common“ von 2019 spricht vom unsichtbaren Drittel der deutschen Gesellschaft, zu dem die sozial Abgehängten, die Diskriminierten, Enttäuschten und politikfernen „Pragmatischen“ gehören. Es sind jene, die keine Lobby haben und nicht in der Öffentlichkeit auftauchen. Die Geschichte der Emanzipationsbewegungen lässt sich nicht zuletzt als Kampf um mehr Sichtbarkeit lesen. Die Übersehenen treten aus dem Schatten, ertrotzen sich Teilhabe. Den zugleich pathetischsten und irrlichterndsten Text über das Unsichtbare hat der Obrigkeits- und Religionskritiker Oskar Panizza geschrieben, ebenfalls 1897. In dem, was „Hunderttausende von Menschenseelen als brennenden Durst in ihrer Seele tragen“, machte er die Sprengkraft des verborgenen Volkszorns aus, den revolutionären Furor.

Die Frauen am leeren Grab: Jesus verschwunden, es war ein Schock. Detail aus dem Auferstehungsgemälde von Fra Angelica. Foto: Wikipedia Commons

„Ich bin ein wirklicher Mensch, aus Fleisch und Knochen, aus Nerven und Flüssigkeit – und man könnte vielleicht sogar sagen, dass ich Verstand habe. Aber trotzdem bin ich unsichtbar – weil man mich einfach nicht sehen will“, sagt der namenlose Held von Ralph Ellisons New-York-Roman „Der unsichtbare Mann“. Ein Schwarzer im Amerika der Nachkriegszeit: Der Icherzähler in diesem Hauptwerk der afroamerikanischen Literatur von 1952 haust im Kohlenkeller eines sonst nur von Weißen bewohnten Gebäudes, illuminiert sein Verlies mit abgezapftem Strom und blickt auf die Stationen seines Lebens zurück. Sie sind alle von Rassismus geprägt.

Corona und die Ausgangsbeschränkungen: Wir machen uns selber rar

Ausgesetzt, das sind auch die Aussätzigen, die aus der Gesellschaft weggesperrt wurden. Die Pest- und Leprakranken wurden auf Inseln verbracht, aus den Augen, aus dem Sinn. Jetzt, wegen Corona, ist jeder eine Insel. Wir sperren uns selber weg, um sicherzugehen. Und sehnen uns nach dem Verborgenen, dem Abwesenden, wie sich das Kind nach der Mutter sehnt, beim Freud’schen Fort-Da-Spiel. Wie die Frauen am leeren Grab.

Fort, alles fort. Bühnen, Kino- und Konzertsäle, Museumsgalerien, Technoclubs, auch die Kultur ist jetzt unsichtbar, den Blicken entzogen. In Hamburg wird unter dem Hashtag #keinerkommt. Alle machen mit für Mai das Nicht-Festival des Jahres annonciert.

Der unsichtbaren Gefahr begegnen wir, indem wir uns freiwillig in die Abwesenheit begeben. Wir machen uns rar – in der Hoffnung, eines nicht allzu fernen Tages wieder da sein zu dürfen. Es wird eine Feier der Anwesenheit.