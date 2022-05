Es dürfte sehr lange her sein, dass eine Tagung des deutschen PEN-Zentrums so ein öffentliches Interesse hervorgerufen hat wie jene, die an diesem Wochenende im thüringischen Gotha stattfindet.

In der Regel trägt auf diesen Tagungen der Vorstand Berichte vor, geht es um dessen Entlastung oder um die Zuwahl neuer Mitglieder, gibt es ein paar Lesungen und Podien, und wird alle paar Jahre ein neuer Präsident oder Präsidentin gewählt – so wie im vergangenen Oktober der „Welt“-Journalist Deniz Yücel.

Das ist diesmal in Gotha nicht anders, nur ist der deutsche PEN in den letzten Monaten in schwere Turbulenzen geraten, im Grunde seit der Wahl von Yücel. Im Zentrum dieser Turbulenzen steht der neue Vorsitzende und dessen Führungsstil, und in Gotha wird nach einem inzwischen von fast fünfzig Mitgliedern unterzeichneten Antrag darüber abgestimmt, ob Yücel und mit ihm das gesamte Präsidium abgesetzt wird oder im Amt verbleibt.

Und so soll dann laut dpa die Tagung am Freitagfrüh bereits in „aufgeheizter Stimmung“ begonnen und es gleich bei der Begrüßung und den Anträgen zur Geschäftsführung Buhrufe gegeben haben. Ein Problem, das die Mitgliederversammlung zunächst beschäftigt und schon zu juristischen Scharmützeln geführt hat: Einige der knapp achthundert Mitglieder des PEN Deutschland haben keinen Online-Zugang und können die Diskussionen nicht verfolgen und so auch nicht abstimmen. Es geht also schon zur Sache. "Im besten Fall", so sagt es ein Berliner Schriftsteller, der an der Tagung digital teilnimmt, "kann die Sitzung interessantes Diskurstheater werden."

"Für das Wort und die Freiheit"

An die Öffentlichkeit geriet der Streit innerhalb des Vereins, nachdem Yücel sich Mitte März auf einem Podium in Köln während der lit.cologne für eine Flugverbotsszene über der Ukraine und militärischen Beistand durch die Nato ausgesprochen hatte („Wäre ´ne gute Idee, oder?“).

Obwohl Yücel hier im Grunde nur dem auf der Website des PEN sofort ins Auge stechenden Slogan „Für das Wort und die Freiheit“ folgte, brachten seine Worte gleich vier ehemalige PEN-Präsidenten und seine Vorgängerin Regula Venske auf. Sie forderten den Rücktritt des Präsidenten, weil er ihrer Meinung nach mit diesen öffentlichen militärstrategischen Äußerungen gegen die Charta des internationalen PEN verstoßen habe, gegen das „Ideal einer in Frieden lebenden Menschheit“, wie es in der Charta heißt.

Doch twitterte Yücel gleich als Antwort auf diese Rücktrittsforderung unter anderem, dass es „in diesem Streit (auch/eigentlich) um ganz andere Dinge gehe“, und diese anderen Dinge wurden dann auch gleich öffentlich bekannt in Form von E-Mail-Korrespondenzen, die diverse Medien erhalten hatten. Demnach hat Yücel andere, ihm nicht genehme PEN-Mitglieder wohl wahlweise als „Elefant im Raum“, „Flusspferde“ oder „Silberrücken“ bezeichnet (was im letzteren Fall fast lustig anmutet, ist er doch selbst auf dem Weg, ein solcher zu werden); ihm werden „Mobbing“ und „Verschlagenheit“ vorgeworfen, wie man einem „FAZ“-Artikel des PEN-Mitglieds und Yücel-Gegnerin Petra Reski entnehmen konnte. Und so soll er, wie der „Spiegel“ berichtete“, gegen Reski und ein anderes ihm nicht gewogenens PEN–Mitglied wegen deren kritischer Äußerungen über ihn juristisch vorgegangen sein und mit Abmahnung gedroht haben.

Yücel ist kein diplomatischer Funktionsträger

Andererseits ist Yücel in den E-Mails auch als „eine der vielen Marionetten der Springer-Presse“ angegangen worden, als jemand, der von einem „Mitleidseffekt für die in türkischer Haft erlittene Unbill ins Amt getragen wurde.“

Harte Bandagen also; aber auch viel Kleinklein, viel Vereinsmeierei, eine in jedem Fall gestörte Kommunikation. Nur fragt man sich bei den Anwürfen wie obigen, wie Yücel, der erst seit 2019 PEN-Mitglied ist, seinerzeit überhaupt mit überwältigender Mehrheit zum Vorsitzenden gewählt werden konnte.

Tatsächlich könnte man ihn, der ein Jahr lang in türkischer Haft saß, als den authentischsten PEN-Präsidenten seit langem bezeichnen. Sicher dürfte der Mehrzahl der PEN-Mitglieder bewusst gewesen sein, dass sie mit Yücel keinen diplomatischen Funktionsträger, keine graue Eminenz an ihre Spitze gewählt haben. Sondern eben einen Journalisten und Sachbuchautor, der kein Blatt vor den Mund nimmt, der pointiert und spitzzüngig ist (und dabei durchaus mal daneben greift oder so manchen gegen sich aufbringt), und der für das Mehr an Sichtbarkeit sorgt, das sich der PEN mit seiner Wahl insgeheim gewünscht hat.

Mag Yücel kein Poet, kein Essayist, kein Novelist sein, wie die PEN-Kürzel ausgeschrieben lauten, so ist sein Name, seine Vita doch einer breiten Öffentlichkeit ein Begriff.

Anders als zum Beispiel die von Regula Venske oder Johanno Strasser, seine beiden Vorgänger. Von denen könnte man spontan keinen Romantitel oder andere auffällige kulturelle Höchstleistungen nennen; anders auch als der von dem aktuellen Generalsekretär Heinrich Peuckmann, einem weiteren Gegenspieler Yücels. Peuckmann schreibt laut PEN–Website Romane, Erzählungen. Gedichte, Hörspiele und Essays und veröffentlichte zuletzt den Krimi „Nach Abpfiff Mord“ und den Ruhrpott-Familienroman „Saitenwechsel“.

So ist der PEN jetzt in eine reichlich paradoxe Situation geraten: Einerseits ist er lange nicht so sichtbar gewesen, hat seine eigentliche, selbstgestellte Aufgabe, nämlich verfolgten Schriftstellerinnen und Schriftstellern zu helfen (nicht zuletzt durch das von der Bundesregierung finanzierte „Writers-in-Exile“-Programm), viel Resonanz und Aufmerksamkeit erfahren.

Dem Ansehen des PENs sind die Turbulenzen nicht förderlich

Anderseits könnte das Ansehen des PENs durch diese öffentlich ausgetragenen Streitereien einigen Schaden nehmen, erst recht, wenn Deniz Yücel nach einer Amtszeit von einem halben Jahr schon wieder abgewählt werden sollte. Allerdings gibt es auch viele PEN-Mitglieder, die hinter Yücel stehen, zum Beispiel Daniel Kehlmann, und von diesen wurde für die Tagung in Gotha ein von inzwischen über sechzig Autoren und Autorinnen unterzeichneter Antrag zur Abstimmung eingereicht, der ausdrücklich den Verbleib des Präsidiums fordert.

Die Versammlung in Gotha bekommt da etwas von einem Showdown, der völlig offen zu sein scheint. Und nach dem sich sofort weitere Fragen stellen. Denn sollte das Präsidium nach der Abstimmung wirklich zurücktreten müssen, eine einfache Mehrheit würde genügen: Wer folgt Deniz Yücel? Und im umgekehrten Fall: Wieviele PEN–Mitglieder treten bei einem Verbleib Yücels aus? Was vermutlich abermals kaum ohne Aplomb vonstatten gehen würde.

Gerade auch im Sinn der Aufgaben des PENs, angesichts der angespannten Weltlage, die seinen Einsatz für Schriftsteller und Schriftstellerinnen umso dringlicher macht, wäre ein Gothaer Friedensschluss nur zu wünschen.