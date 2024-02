Pergamonmuseum Zerlegen, abschrauben, einpacken – so läuft das große Ausräumen ab

Wann kann man schon einmal Lamassus, assyrischen Türhüterfiguren, in die Augen schauen? Zurzeit stehen die beiden – in zwei Hälften geteilt – in dem ersten Saal am Übergang von der James-Simon-Galerie in das Vorderasiatische Museum. Vor dem Beginn der Abbauarbeiten bewachten sie imposant den Eingang zum assyrischen Palastsaal und blickten aus der Höhe auf die Besucher herab.