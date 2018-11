Als die Flammen aus dem Dach schlagen und das Türmchen in sich zusammenfällt, ist der SA-Führer mit seinem Werk zufrieden. Der Brand breitet sich jetzt schnell aus, und man befürchtet ein Übergreifen auf die Nachbarhäuser. Die Feuerwehr sei verhindert gewesen, dann aber doch gekommen. „Schadenfeuer in der Synagoge ausgebrochen, Ursache vermutlich Kurzschluss“, meldet der Wehrführer. Die Feuerwehr war damals längst gleichgeschaltet. An einem Nachbarhaus war geringfügiger Sachschaden entstanden. Der Ortsgruppenleiter Rösing gibt nun den Befehl, „auch in den Wohnungen der Juden alles restlos (zu) zertrümmern“.

Sie leisten ganze Arbeit, suchen auch noch einmal das Haus von Rolf Hope (1910–1942) auf, der den zertrümmerten Laden fotografiert haben soll. Sie finden ihn in einem Versteck auf dem Dachboden. „Unter dem wahnsinnigen Geheul der Judenweiber (…) wurde der Judenhund die Treppe herunter befördert.“ Hope wurde in das KZ Dachau verschleppt.

Minutiös und genüsslich schildert Schaaf seine Verbrechen, beschreibt, wie sie das Mobiliar aus den Fenstern werfen und die Menschen verhöhnen. Um 18 Uhr kommt der Befehl, alle Aktionen einzustellen, was er bedauert. Dann werden die jüdischen Männer gezwungen, aus einer Holzhandlung Holz zu holen und aufzuräumen.

„Nur die Parteidisziplin, das Verbot, die Schweine anzufassen, hat mich davon abgehalten, diesen Bestien den Schädel einzuschlagen, daß ihre Gehirne herumgespritzt waren, wie die Glasscherben der Schaufenster.“ Der SA-Führer bedauert, dass „Pack“ die Situation zum Plündern missbraucht habe, ansonsten zeigte er sich mit der „Leistung“ seiner Kameraden zufrieden. Doch er musste auch feststellen: „Das Volk stand der Aktion im Allgemeinen ohne Verständnis, wenn nicht sogar ablehnend gegenüber.“ Aufbegehrt aber hatte niemand.

Seit 1993 gibt es eine Gedenkstätte für die Synagoge

Zehn Jahre später, 1948: Zwölf der Täter jener Nacht werden zu Haftstrafen verurteilt, darunter Schaaf und Donix, die zwei Jahre Zuchthaus erhalten. Es wird der von den Alliierten eingeführte Straftatbestand der „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ eingeführt und angewendet. Doch nur Donix muss seine Strafe komplett verbüßen. Andere kommen vorzeitig frei, ein Verurteilter muss seine Strafe erst gar nicht antreten.

1958 wird in Brühl zum ersten Mal an die sogenannte Kristallnacht erinnert, unter anderem durch Mitwirken des Schriftstellers und späteren Literaturnobelpreisträgers Heinrich Böll (1917–1985). Der spätere EU-Kommissar Günter Verheugen, der 1963 am Brühler Gymnasium sein Abitur machte, sagte einmal: „Bis heute finde ich es unverzeihlich, dass in neun Jahren Geschichtsunterricht nicht ein einziges Mal ein Lehrer auf die Idee kam, uns ans Fenster zu rufen, auf die andere Straßenseite zu zeigen und uns zu erklären, dass dort bis 1938 eine Synagoge gestanden hatte – und warum sie dort nicht mehr stand.“

Seit 1993 gibt es nun eine Gedenkstätte für die Synagoge am Nachbarhaus. Mit einem Schweigemarsch wird an die Geschehnisse von damals erinnert. Auch die Fotos von Fritz Neff mahnen. In Berlin sind sie nun zu sehen.

Bürgermeister Dieter Freytag ist es wichtig, immer wieder an die jüdischen Mitbürger von damals zu erinnern. So trug sich am 12. Oktober Georg Zwi Rejzewski in das Goldene Buch der Stadt ein. „Hier hatte ich als Kind eine schöne Zeit, bis der schwarze Tag kam“, sagte er bei der Zeremonie.