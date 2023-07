Reaktion auf Getränkedusche US-Rapperin Cardi B wirft Mikro nach Zuschauerin

US-Rapperin Cardi B hat bei einem Konzert in Las Vegas ihr Mikrofon auf eine Zuschauerin geworfen, die sie mit ihrem Getränk nass gespritzt hatte. Ein Video des Vorfalls machte am Sonntag in den Online-Netzwerken die Runde.

Auf dem Video ist zu sehen, wie die Sängerin nach der Dusche aus dem großen Plastikbecher ihr Mikrofon mit voller Wucht auf die Angreiferin im Publikum schmeißt. Anschließend greifen auch ihre Sicherheitsleute ein. Trotz fehlendem Mikrofon ertönt die Stimme Cardi Bs über die Lautsprecher – das Playback läuft weiter.

In den vergangenen Wochen und Monaten waren auch schon andere Musikerinnen und Musiker bei Auftritten aus dem Publikum heraus attackiert worden. Sängerin Bebe Rexha wurde bei einem Konzert in New York von einem Handy getroffen. Bei einem Konzert von Popstar Pink London warf ein Fan Medienberichten zufolge eine Tüte mit der Asche seiner verstorbenen Mutter auf die Bühne.

Im Onlinedienst Twitter, der in X umbenannt wurde, lobten daher viele Nutzer die Reaktion von Cardi B. Einige schrieben, es sei an der Zeit, dass Musiker auf Angriffe auf der Bühne reagierten. (AFP/Tsp)