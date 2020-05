Über hundert Filmschaffende fordern in einem offenen Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Wirtschaftsminister Peter Altmaier zügige Unterstützung für das deutsche Kino.

Für abgebrochene Dreharbeiten gebe es einen Nothilfefonds seitens der Filmförderungen, aber es fehle jede Absicherung der Produzenten für das Risiko eines Drehstopps wegen eines Covid-19-Falls, heißt es in dem Schreiben.

Unterzeichnet wurde es unter anderem von Emily Atef, Detlev Buck, Andreas Dresen, Florian Gallenberger, Dominik Graf, Hermine Huntgeburth, Caroline Link, Volker Schlöndorff, Til Schweiger, Margarethe von Trotta und Wim Wenders. Gerade unabhängige Produzenten könnten dieses Risiko nicht eingehen.

„Das bedeutet bereits in den nächsten Monaten massives Produzentensterben, Arbeitslosigkeit für Filmschaffende und die Vernichtung großer Teile des deutschen Kinos. Die Gesellschaft verlöre damit auf nicht absehbare Zeit einen essenziellen Teil ihres kulturellen Nährbodens“, heißt es weiter.

Gefordert werden Sofortmaßnahmen, etwa eine Lösung für fehlenden Versicherungsschutz. Es sei höchste Zeit, die bereits von den Produzenten entwickelten Konzepte in die Tat umzusetzen. [Tsp]