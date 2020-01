Jetzt reden die Frauen

Aufstieg und Fall eines Tycoons. Als der Skandal im Oktober 2017 durch inzwischen Pulitzerpreis-gekrönte Reportagen in der „New York Times“ und des Woody-Allen-Sohns Ronan Farrow im „New Yorker“ publik wurde, löste das die weltweite MeToo-Bewegung aus. Über 80 Frauen, darunter Salma Hayek und Angelina Jolie, erhoben schwere Vorwürfe gegen Weinstein, bei dem Meryl Streep sich noch während der Oscar-Gala 2012 bedankt hatte, bei „Gott“ persönlich.

Mit seiner Firma Miramax und später mit der Weinstein Company war Weinstein tatsächlich der Gottvater des Independentkinos. Mit Filmen wie „Der englische Patient“, „Sex, Lies and Videotapes“ oder „Pulp Fiction“ hatte er die Branche revolutioniert und zahlreiche Karrieren wie die von Tarantino befördert. 34 Mal soll ihm von Oscar-Gewinnern gedankt worden sein, rekordverdächtig.

Spacey, Levine, Domingo: Die Liste der Beschuldigten ist lang

Auch gegen andere wurden MeToo-Anschuldigungen laut, von Frauen wie von männlichen Opfern. Auf der Liste stehen seit 2017 über 200 prominente Männer aus Kultur, Entertainment, Medien und Politik, von Kevin Spacey über James Levine bis Placido Domingo. Und längst bekannte Fälle wie die von Roman Polanski und Woody Allen rückten neu in den Fokus.

Zur Anklage kam es so gut wie nie, wegen Verjährung, wegen mangelnder Beweiskraft oder weil das mutmaßliche Opfer - wie im Fall Spacey - nicht aussagen will. Ein Prozess ist auch für die Opfer ein meist demütigender, knallharter Zirkus. Gerechtigkeit und Recht sind nicht dasselbe.

Wobei die Folgen für die Beschuldigten auch so oft einer Strafe gleichkommen: die Reputation zerstört, die Karriere beendet, die Firma bankrott, das Privatvermögen perdu. Und das Werk ist affiziert: Bilder wurden abgehängt, Konzerte und Retrospektiven abgesagt. In Deutschland trat Regisseur Dieter Wedel als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele zurück, die Ermittlungen laufen noch. WDR-Fernsehfilmchef Gebhard Henke verlor seinen Job, wegen angeblicher sexueller Belästigung und „unangemessenem Verhalten“.

Das Weinstein-Verfahren wird mit dem gegen O.J. Simpson verglichen

Vor Gericht standen und stehen lediglich Täter, gegen die bereits vor den Weinstein-Veröffentlichungen ermittelt wurde. Der Comedian Bill Cosby sitzt seit September 2018 in Haft, der Rapper R Kelly wurde letzten Juli erneut festgenommen, es geht um den Missbrauch von Minderjährigen in 13 Fällen. Das Urteil gegen den Pianisten und früheren Präsidenten der Münchner Musikhochschule, Siegfried Mauser, wegen mehrfacher sexueller Nötigung ist seit Oktober rechtskräftig.

Der-Footballstar O. J. Simpson wurde vor 25 Jahren wegen Mordes an seiner Eherfrau angeklagt und freigesprochen. 2008 wurde er... Foto: DPA John Gurzinski

Auch deshalb wird das Weinstein-Verfahren gern zum Prozess des Jahrhunderts erklärt, ähnlich wie der gegen den Footballer O. J. Simpson vor 25 Jahren. Nicht nur Aktivistinnen wollen wenigstens einen dieser Männer hinter Gittern sehen. Aber in New York geht es nicht um die Machos der Welt, um die bösen Kerle, die Grapscher, aggressive Chefs und Täter jedweder Art. Es geht um eine konkrete Person, darum, ob Weinstein etwas nachgewiesen werden kann.

Ob der New Yorker Prozess – ein weiterer ist in L.A. anhängig – nun mit Freispruch oder lebenslänglich endet: MeToo hat die Kultur des Umgangs von Männern und Frauen verändert. Zumindest die Sensibilität für Machostrukturen und Machtmissbrauch, auch in weniger glamourösen Betrieben.

Wobei das „toxisch perverse System“, wie die Schauspielerin Jasmin Tabatabai es einmal nannte, nicht über Nacht verschwindet. Trotz „Time’s Up“-, "Nobody's Doll"- und Quotenkampagnen, trotz Einrichtung von Ombudsstellen und heftigen Genderdebatten: Das Geld und die Macht sind nach wie vor nicht gleich verteilt. Auch um die Frauenbilder im Kino oder Oscars und Palmen für Regisseurinnen ist es weiterhin schlecht bestellt.

Richter Burke: "Dies ist kein Referendum über die MeToo-Bewegung"

Das Pendel schlage nun zu sehr in die Gegenrichtung aus, hatten Stars wie Catherine Deneuve vor dem Missbrauch des Missbrauchs gewarnt. Richter Burke appelliert jetzt an die Geschworenen: „Dies ist kein Referendum über die MeToo-Bewegung oder über Frauenrechte.“ Schon deshalb hat es zwei Wochen gedauert, bis unter rund 600 Kandidaten eine zwölfköpfige Jury gefunden war. Das Netz und die Medien sind voll mit Weinstein und MeToo, wer ist da schon unbefangen?

Als Harvey Weinstein das Gericht verlässt, lacht er in die Kameras. Aber jetzt reden die Frauen: Am Donnerstag tritt Annabella Sciorra in den Zeugenstand.